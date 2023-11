Senat zdecydował: w Wigilię w tym roku zakupów nie zrobimy

Zmiana była konieczna bowiem w tym roku, zgodnie z przepisami, niedziela handlowa przypada 24 grudnia, czyli w Wigilię. W grze były dwie nowelizacje.

Jedna to propozycja poselska (wniesiona przez grupę posłów z Polska 2050), która zakłada wprowadzenie do ustawy przepisu mówiącego, że jeśli niedziela przypada 24 grudnia, tego dnia będzie obowiązywał zakaz handlu. Handlowe mają być dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. W tym roku będzie to 10 i 17 grudnia.



Podczas prac w Sejmie doprecyzowano jeszcze, że 24 grudnia sprzedaż będzie natomiast prowadzona w 32 rodzajach punktów usługowo - handlowych, takich jak m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, punkty weterynaryjne czy placówki realizujące usługi pocztowe. Lista wykluczeń pokrywa się z wyjątkami zawartymi w obowiązującej ustawie o zakazie niedzielnego handlu.

10 grudnia sklepy będą czynne

Druga propozycja, została przygotowana przez rząd. Proponował on, aby przenieść handel z 24 na 10 grudnia. Sklepy tego dnia miałyby być otwarte tylko do 14.00.