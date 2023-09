To pierwsze, w każdym razie ujawnione, takie orzeczenie, korzystne dla wielu kredytobiorców upadłego w lipcu br. Getin Noble Banku, którzy mają w sądzie sprawy z tym bankiem.

Reklama

10 tys. wierzycieli Getin Noble Banku

W sumie bank ten ma ponad 10 tys. wierzycieli i choć termin (instrukcyjny) na zgłaszanie ich roszczeń syndykowi minął 21 sierpnia 2023 r., to jego przekroczenie nie przekreśla ich ważności - nadal są one zgłaszane, ale na decyzje syndyka czy uznaje te roszczenia czy przystępuje do sprawy sądowej w miejsce banku trzeba będzie pewnie jeszcze poczekać miesiące i w tym czasie sprawy te są zawieszane.

Tak było w sprawie dwojga małżonków frankowiczów, którzy pozew o zapłatę (zwrot) rat i o ustalenie nieważności umowy kredytowej złożyli jeszcze w 2020 r. ale po 20 lipca 2023 (upadłości tego banku) ich pełnomocnik mec. Mariusz Korpalski, wniósł o zawieszenie postępowania w związku z tym, że postępowanie dotyczy już teraz masy upadłości pozwanego banku, do czas przystąpienia do sprawy syndyka, i wystąpił o kontynuowanie procesu w zakresie żądania ustalenia nieważność umowy, aby kwestie szczegółowych rozliczeń finansowych (które są teraz w rękach syndyka) nie tamowały procesu. Orzeczenie nieważności umowy kredytowej chroni zaś kredytobiorcę przed jakimiś roszczeniami banku (syndyka), po drugie uprawnia kredytobiorców do żądania wykreślenia z księgi wieczystej ich nieruchomości hipoteki banku - wskazywał mec. Korpalski.

Bierność syndyka jako strony postępowania nie stoi na przeszkodzie kontynuowaniu postępowania

Sąd w osobie sędzi Krystyny Staweckiej wezwał syndyka do udziału w sprawie ograniczając postępowanie do ustalenia nieważności umowy, ale syndyk nie przystąpił do sprawy czy raczej nie wykazał aktywności i sąd uznał, że nieobecność syndyka nie uzasadnia odroczenia rozprawy, przesłuchał powodów po czym wydał wyrok przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Getin Noble Bank ustalający nieważność umowy i zasądzający od syndyka zwrot kosztów procesu.