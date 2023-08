UOKiK stawia zarzuty UPC. Chodzi o opłaty za niezamówione usługi

Jak podaje UOKiK, w ramach programu „Więcej korzyści dla Ciebie” spółka UPC Polska w okresie od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia ubiegłego roku podwyższała abonament klientom mającym umowy na czas nieoznaczony. Otrzymywali oni od spółki wiadomości, z których dowiadywali się, że będą mieli dostęp do większej liczby kanałów (w tym programów premium) lub szybszy internet. Wiązało się to z wprowadzeniem dodatkowej opłaty od 4 do 8 zł w zależności od posiadanego pakietu. Abonenci mogli całkowicie wypowiedzieć umowę ze spółką, zgłosić rezygnację z tych zmian przed ich wprowadzeniem lub korzystać z oferty, przy czym mieli w dalszym ciągu możliwość przez 6 miesięcy zrezygnować z niej i otrzymać zwrot różnicy w abonamencie. Jak zauważa Urząd, wszystkie te opcje oznaczały, że to na konsumentów zostanie przerzucony ciężar braku wyrażenia zgody na nowe usługi, których nie zamawiali. - W umowach zawieranych z konsumentami takie działanie jest prawnie zakazane - podkreśla UOKiK.



- Niedopuszczalne jest pobieranie opłat za niezamówione produkty i usługi. Pamiętajmy, iż włączenie jakichkolwiek świadczeń, odpłatne dodanie ich do wcześniej zawartej umowy, musi się odbyć za wyraźną i świadomą zgodą konsumentów, a brak odpowiedzi takiej zgody nie stanowi - przypomina Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Zdaniem Urzędu, sytuacji nie zmieniło to, że UPC Polska umożliwił klientom bezkosztowe zrezygnowanie z nowych usług w ciągu 6 miesięcy. "Przedsiębiorca nie powinien jednostronnie zmieniać zakresu świadczonych usług lub uruchamiać nowych, a następnie wymagać od konsumentów opłacania wyższego abonamentu za niezamówione produkty lub wycofania się z nowych warunków" - podkreślono.



W komunikacie wskazano, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (art. 5), spełnienie przez przedsiębiorcę świadczenia niezamówionego przez konsumenta, takie jak to zaproponowane przez UPC, następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań.

Jeśli zarzuty się potwierdzą UPC Polska grozi kara do 10 proc. obrotu.