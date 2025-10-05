Izrael i Hamas przygotowują się do negocjacji w Egipcie. W Strefie Gazy nadal giną Palestyńczycy

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podejmuje Izrael i Hamas w kontekście nadchodzących negocjacji w Egipcie?

Co zawiera 20-punktowy plan pokojowy Donalda Trumpa dotyczący Strefy Gazy?

Jakie są najważniejsze wyzwania i oczekiwania związane z negocjacjami między Izraelem a Hamasem?

Jak wygląda międzynarodowe stanowisko wobec potencjalnego zawieszenia broni i roli Autonomii Palestyńskiej?

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w wywiadzie dla programu ABC „This Week”, że obecna sytuacja jest jak dotąd najbliższa uwolnieniu wszystkich zakładników, porwanych przez Hamas w październiku 2023 r..

Rubio opisał dwa etapy po zaakceptowaniu przez Hamas propozycji Trumpa: uwolnienie zakładników i powrót Izraela do „żółtej linii”, na której znajdował się w sierpniu 2024 r..

Wciąż trwa oczekiwanie na oficjalną odpowiedź Hamasu na 20-punktowy plan pokojowy Donalda Trumpa, gdy to nastąpi, zostanie wprowadzone zawieszenie broni i w ciągu najdalej 72 godzin – uwolnienie izraelskich zakładników z rąk Hamasu.

Najbardziej newralgicznym punktem negocjacji jest dla Hamasu całkowite jego rozbrojenie, co zakłada plan prezydenta USA.