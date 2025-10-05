Izrael i Hamas przygotowują się do negocjacji w Egipcie. W Strefie Gazy nadal giną Palestyńczycy

Aktualizacja: 05.10.2025 18:11 Publikacja: 05.10.2025 16:33
Miasto Gaza, 5 października
Foto: Reuters, Ebrahim Hajjaj
Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w wywiadzie dla programu ABC „This Week”, że obecna sytuacja jest jak dotąd najbliższa uwolnieniu wszystkich zakładników, porwanych przez Hamas w październiku 2023 r..
Rubio opisał dwa etapy po zaakceptowaniu przez Hamas propozycji Trumpa: uwolnienie zakładników i powrót Izraela do „żółtej linii”, na której znajdował się w sierpniu 2024 r..
Wciąż trwa oczekiwanie na oficjalną odpowiedź Hamasu na 20-punktowy plan pokojowy Donalda Trumpa, gdy to nastąpi, zostanie wprowadzone zawieszenie broni i w ciągu najdalej 72 godzin – uwolnienie izraelskich zakładników z rąk Hamasu.
Najbardziej newralgicznym punktem negocjacji jest dla Hamasu całkowite jego rozbrojenie, co zakłada plan prezydenta USA.
Rubio zaznaczył, że Stany Zjednoczone będą monitorować izraelskie operacje w weekend, ponieważ jeśli strony zmierzają do porozumienia, Izrael nie powinien prowadzić aktywnych działań wojennych.
– Izraelczycy deklarują, że będą niszczyć tylko bezpośrednie zagrożenia, więc to sprawdzimy, bo to będzie kluczowy element – powiedział. – Musimy też upewnić się, że Hamas również robi swoją część. Jednak istnieje wiele możliwości dla każdego, kto chciałby sabotować porozumienie – dodał.
Ministrowie spraw zagranicznych ośmiu krajów o muzułmańskiej większości wydali w niedzielę wspólne oświadczenie, w którym z zadowoleniem przyjęli kroki zmierzające do ewentualnego zawieszenia broni.
Popierając gotowość Hamasu do przekazania kontroli nad Strefą Gazy komitetowi przejściowemu, ministrowie wezwali do „natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji w celu uzgodnienia mechanizmów wdrożenia propozycji”. Podkreślili również swoje zaangażowanie na rzecz powrotu Autonomii Palestyńskiej do Strefy Gazy, zjednoczenia Gazy i Zachodniego Brzegu oraz osiągnięcia porozumienia w sprawie bezpieczeństwa, prowadzącego do „całkowitego wycofania się Izraela” z Gazy.
Od piątku, gdy po wstępnej zgodzie Hamasu na uwolnienie zakładników Donald Trump zażądał od Izraela wstrzymania ataków na Strefę Gazy, zginęło 12 osób. Mieszkańcy i lokalne szpitale twierdzą, że naloty w Strefie Gazy trwały przez cały weekend.
Co najmniej osiem osób zginęło w niedzielę w licznych atakach w Gazie, poinformował szpital Shifa, który przyjął ofiary. Połowa z nich zginęła w ataku, który dotknął grupę ludzi w Gazie, poinformował szpital.
Według szpitala Nasser, cztery osoby zginęły również w strzelaninie w pobliżu miejsca dystrybucji pomocy humanitarnej w Rafah. Izraelskie wojsko oświadczyło, że nie brało udziału w strzelaninie i nie skomentowało na razie ataków.
Rzeczniczka rządu izraelskiego Shosh Badrosian poinformowała dziennikarzy, że „choć niektóre bombardowania faktycznie zostały wstrzymane, to obecnie nie ma zawieszenia broni”. Dodała, że Netanjahu jest „w stałym kontakcie” z Trumpem i podkreśliła, że negocjacje w Egipcie „potrwają maksymalnie kilka dni, bez tolerancji na działania Hamasu mające na celu opóźnianie rozmów”. Izraelskie wojsko poinformowało w sobotę, że kontynuuje prace nad demontażem infrastruktury Hamasu w Strefie Gazy i ostrzegło mieszkańców, aby nie wracali do północnej części Gazy.
Ogłoszony na początku tego tygodnia 20-punktowy plan Trumpa spotkał się z ostrożnym optymizmem ze strony przywódców innych państw Bliskiego Wschodu i całego świata.
Zgodnie z nim izraelski atak na Strefę Gazy zakończy się natychmiast po zaakceptowaniu propozycji przez obie strony, a wszyscy zakładnicy, żywi i martwi, zostaną uwolnieni w ciągu 72 godzin.
Plan zakłada, że nikt nie będzie zmuszony do opuszczenia Gazy, a ci, którzy to zrobią, będą mogli wrócić. Droga do samostanowienia i państwowości Palestyny, której żądał Hamas, jest natomiast przedstawiona jako możliwy, ale nie gwarantowany rezultat negocjacji.
W piątek we wpisie na Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych postawił Hamasowi ultimatum, dając mu czas do niedzieli na podpisanie porozumienia o zawieszeniu broni. „Jeśli to OSTATNIE porozumienie SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział” – napisał Trump.
Źródło: rp.pl
