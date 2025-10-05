Plan pokojowy dla Strefy Gazy: czy Hamas zmienił zdanie w najważniejszych sprawach?

Aktualizacja: 05.10.2025 11:10 Publikacja: 05.10.2025 10:52
Wysiedlone palestyńskie dzieci
Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Powoli dowiadujemy się o jego szczegółach, ale jak dotąd wszystko idzie zgodnie z jego wolą. Hamas przystał na warunki postawionego przez Donalda Trumpa ultimatum, zgodził się na zwolnienie wszystkich „żywych lub martwych” izraelskich zakładników i przystąpienie do prowadzonych przez pośredników negocjacji. Wyraził również zgodę na „przekazanie administracji Strefy Gazy palestyńskiej grupie niezależnych technokratów, w oparciu o palestyński konsensus narodowy oraz wsparcie arabskie i islamskie”. Co jednak równie ważne, liderzy Hamasu piszą w oświadczeniu o „niezbywalnych prawach narodu palestyńskiego”, rezolucjach międzynarodowych i o tym, że Hamas będzie częścią wypracowywania stanowiska narodu palestyńskiego w sprawie przyszłości. To wyrażona wprost deklaracja, że Hamas nie tylko nie zamierza zakończyć swojej działalności (czytaj: rozbroić się), ale szykuje się do aktywnej gry o palestyńską niepodległość.
Po wydanym przez Hamas komunikacie Donald Trump ogłosił, że Izrael zgodził się na wycofanie swoich wojsk poza linię, której przebieg przedstawiono również Hamasowi. Czy to oznacza natychmiastowy rozejm? Nie, raczej tylko zwiększa szanse na zawieszenie broni. Tyle że tym razem z perspektywy Trumpa to Izrael jest pod presją; Hamas poszedł na kompromis.
Teraz podobnie powinien zachować się Netanjahu, tyle że nie jest to wcale takie proste. Potwierdziłby bowiem, że główny cel działań IDF w Gazie się nie powiódł, Hamas nie został zlikwidowany. Co więcej, mamy ze strony Hamasu zapowiedź, że nie zaprzestanie działalności i nadal będzie dążył do realizacji swojego głównego celu, stworzenia palestyńskiego państwa ze swoim udziałem w rządach. Warto tu przypomnieć, że w doktrynie Hamasu nie ma miejsca na żydowską państwowość na terenach palestyńskich i dopóki się to nie zmieni, cele Izraela i Hamasu będą stały w zasadniczej – rzec można: morderczej – sprzeczności.
Potencjalne porozumienie stoi też w sprzeczności z zapewnieniami izraelskiego premiera, że palestyńskie państwo nigdy nie powstanie. W przypadku podjęcia negocjacji Netanjahu musiałby się z tej deklaracji wycofać. I jeszcze jedna trudność z tysięcy kolejnych – izraelski premier mówi o rozbrojeniu Hamasu. Wypada wątpić, by Hamas się na taką „likwidację” kiedykolwiek zgodził.
Proces pokojowy jest więc – jak widać – niezwykle trudny i szanse na to, by się powiódł, są niewielkie. Tym bardziej że mimo kompromisowej postawy Hamasu Trump stoi po stronie Izraela i to się nie zmieni, o czym świetnie wiedzą i liderzy Hamasu, i sam Netanjahu. Jeśli pojawia się jednak światełko w tunelu, to należy się cieszyć. Nawet chwilowe zawieszenie broni poprawi sytuację humanitarną w oblężonej strefie, da jej mieszkańcom nadzieję i zmobilizuje wysiłki polityczne z różnych stron świata, by chybotliwy pokój utrzymać. Wszystko dzięki Donaldowi Trumpowi, który wziął to jedno z najtrudniejszych wyzwań światowej polityki na swoje barki. Gdyby mu się udało, trudno by nie bić mu braw. Tym razem stoimy więc za Trumpem.
