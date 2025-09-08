Strzelanina w Jerozolimie. Są ofiary śmiertelne

Dwóch terrorystów miało zostać „zneutralizowanych” – podaje izraelska służba ratownicza. W ten sposób określa zastrzelenie napastników przez żołnierza i uzbrojonego cywila – jak informuje izraelski Kanał 12, powołując się na informacje przekazane przez policję.

Wszystkie drogi wjazdowe i wyjazdowe z Jerozolimy zostały zamknięte. Trwa poszukiwanie terrorystów, którzy zbiegli z miejsca ataku.

Ratownik medyczny Nadaw Taib relacjonował w rozmowie z „Jerusalem Post”, że gdy służby ratunkowe przybyły na miejsce strzelaniny, wiele osób leżało na drodze, na poboczu i na chodniku w pobliżu przystanku autobusowego.

„Times of Israel” podaje, że sprawcy ataku używali pistoletów maszynowych typu „Carlo”, na co mają wskazywać zdjęcia z miejsca ataku. Broń ta jest często wytwarzana w nielegalnych zbrojowniach na Zachodnim Brzegu i wykorzystywana do ataków terrorystycznych przeprowadzanych przez Palestyńczyków. Powołując się na przedstawicieli izraelskich służb bezpieczeństwa „Times of Israel” podał, że sprawcy ataku to Palestyńczycy z Zachodniego Brzegu. Obaj mieli pochodzić z wiosek znajdujących się w rejonie Ramallah.

Donald Trump przedstawił propozycje zawieszenia broni w Strefie Gazy. Twierdzi, że Izrael ją przyjął

Do ataku doszło po tym, jak Donald Trump ogłosił ultimatum dla Hamasu. Prezydent USA oświadczył, że przygotował propozycje zawieszenia broni w Strefie Gazy, której elementem jest m.in. uwolnienie wszystkich przetrzymywanych jeszcze w enklawie zakładników, wziętych do niewoli przez Hamas w czasie ataku z 7 października 2023 roku. Trump napisał w serwisie Truth Social, że Izrael zaakceptował już tę propozycję i teraz Trump oczekuje tego samego od Hamasu. Szczegółów zaproponowanego porozumienia o zawieszeniu broni jednak nie podał.