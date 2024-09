Trump w ostatnich dniach nazywał Zełenskiego „najlepszym sprzedawcą w historii”, ponieważ - jak mówił - „za każdym razem gdy przyjeżdża do USA, wyjeżdża z 60 mld dolarów”. Mówił też, że Zełenski nie chce zawrzeć porozumienia, które zakończyłoby wojnę z Rosją. Były prezydent deklaruje, że gdyby nadal zasiadał w Białym Domu do wojny by nigdy nie doszło. Zapewniał też wielokrotnie, że jeśli wygra wybory prezydenckie, zakończy wojnę Rosji z Ukrainą zanim obejmie urząd.



Potrzebujemy zatrzymania śmierci i zniszczenia. Nie sądzicie? Czy to nie byłoby miłe? Donald Trump, kandydat na prezydenta USA

W ostatnich dniach Trump przekonywał, że Wołodymyr Zełenski chciałby, aby wybory prezydenckie w USA wygrała Kamala Harris.



Donald Trump o spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim: Potrzebujemy pokoju

Na konferencji prasowej w Trump Tower Trump stwierdził, że Zełenski prosił go o spotkanie. - Spotkam się z nim jutro, ok. 9:45 – dodał.



Pytany o to, czy Ukraina powinna być gotowa zrzec się części terytorium na rzecz Rosji, by osiągnąć pokój, Trump nie odpowiedział wprost. - Zafundujmy sobie trochę pokoju. Potrzebujemy pokoju. Potrzebujemy zatrzymania śmierci i zniszczenia. Nie sądzicie? Czy to nie byłoby miłe? - stwierdził jedynie.