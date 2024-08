Sudża i okoliczne niewielkie rosyjskie miejscowości to szczyt możliwości armii ukraińskiej czy jednak siły Kijowa mogą pójść dalej, np. na Kursk?

Mogą być dwa scenariusza rozwoju sytuacji. Na razie ukraińskie siły przesunęły się na standardową odległość, po której robi się pauza operacyjna. Po to, by ściągnąć rezerwy, stworzyć logistykę. Z drugiej zaś strony warto zachować efekt zaskoczenia, nie pozwolić przeciwnikowi się okopać, dojść do siebie i ściągnąć posiłki. Teraz armia ukraińska stoi przed dylematem: zrobić przerwę czy ruszyć dalej w głąb Rosji, uświadamiając wszelkie ryzyka związane chociażby z zaopatrzeniem sił. Na razie Ukraina zniszczyła dwa mosty na rzece Sejm i rosyjskim siłom grozi okrążenie. Myślę, że ta rzeka jest tą granicą, do której Ukraina jest obecnie w stanie dojść. Są tam błota i lasy, idealne warunki do tego, by okopać się i trzymać obronę.

Czytaj więcej Polityka Aleksander Łukaszenko: Jedna trzecia naszej armii u granic Ukrainy Ukraina zgromadziła przy granicy z Białorusią 120 tys. żołnierzy, Białoruś rozmieściła prawie jedną trzecią swoich wojsk na granicy z Ukrainą - ogłosił Aleksander Łukaszenko, cytowany przez agencję BelTA.

Każda operacja wojenna wiąże się też z ryzykiem. Jakie pan widzi ryzyka w związku z ofensywą w obwodzie kurskim?

Ryzyka są ogromne i nie do przewidzenia. Nasi partnerzy na Zachodzie od wielu miesięcy prowadzili politykę, która miała na celu niedopuszczenie większej niekontrolowanej eskalacji. Ukraina wywróciła ten stolik i postanowiła podnieść stawkę, a to wiąże się z podwyższeniem ryzyka. Są różne opinie na temat tego, jak zareaguje na to Rosja. Już coś próbowała zrobić, inscenizując incydent na zaporoskiej elektrowni atomowej. Wszyscy się obawiają, że Rosja użyje taktycznej broni atomowej. Tego domagają się prokremlowscy komentatorzy i wojskowi dziennikarze rosyjscy. Przekonują, że to najwyższa pora na tego typu uderzenie.

Ukraińska operacja w obwodzie kurskim, stan na godz. 15:00 18 sierpnia PAP

Mówi pan, że Ukraina „wywróciła stolik”. Po to, by zmusić Rosję do zakończenia wojny?

Jakiś czas temu uświadomiliśmy sobie, że to, co robiliśmy dotychczas, odpierając rosyjską agresję i próbując przełamać sytuację, już nie działa. Każda próba powtórzenia ofensywy, co robiliśmy w 2023 roku, kończyła się klęską. Od wielu miesięcy trwała na ten temat dyskusja w Ukrainie co do tego, że powinniśmy znaleźć niestandardowe odpowiedzi. Zwłaszcza że mieliśmy pozytywne przykłady, wypychając Rosjan z Chersonia. Wygląda na to, że operacja w obwodzie kurskim jest właśnie odpowiedzią na trwającą w Ukrainie dyskusję. I ta gra była warta świeczki. Innego wyjścia Ukraina po prostu nie miała. W wojnie „na wycieńczenie” Rosja ma znacznie większe szansę na wygraną.