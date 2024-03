Niespodziewane skutki wojny z Ukrainą: w Rosji zamykają łagry

Ponadto w Rosji pojawiły się „federalne ośrodki wykonywania kar”, gdzie trafiają skazani za spowodowanie wypadków drogowych lub handel niewielką ilością narkotyków. Nie obejmuje ich oficjalna statystyka więźniów.

W Rosji skazani masowo wysyłani są na front

Wydaje się jednak, że największy wpływ na pustoszenie rosyjskich łagrów ma wojna z Ukrainą i werbunek więźniów na nią: najpierw przez najemników z Grupy Wagnera a obecnie, już oficjalnie przez władze. Więźniom już nie obiecują amnestii (jak to robił właściciel Wagnera Jewgienij Prigożyn), ale wyroki w zawieszeniu. Na froncie formują z więźniów tzw. kompanie „Sztorm” lub „Sztorm Z”.

Czytaj więcej Plus Minus Inwazja chwastów Stalina Kreml owładnięty żądzą zajęcia Ukrainy nie zauważa, że sam traci kolejne ziemie. Zagarnia je śmiertelnie groźny barszcz Sosnowskiego. Eksperci ostrzegają, że z powodu zmian klimatu w ciągu kilkunastu lat porośnie on całą europejską część Rosji.

Ponadto, zgodnie z ustawą z 2023 roku na wojnę można werbować też osoby z aresztów śledczych. – Trup jeszcze ciepły, ciebie złapali, założyli kajdanki i już możesz zapisywać się (do wojska). (…) Ci ludzie nawet nie dotrą do więzień i łagrów – wyjaśnia szefowa fundacji pomagającej więźniom „Ruś siedząca” Olga Romanowa.

Rosjanie na froncie. Strażnicy więzienni idą w ślad za więźniami

Ale wysyłanie więźniów i aresztowanych do okopów powoduje nowe problemy. – Więźniowie oczywiście nie znają dyscypliny (wojskowej), nie znają niczego (o tym jak walczyć). I ich oczywiście wrzucają do „dołów” – opisuje Romanowa. „Doły” to rozpowszechniony w rosyjskiej armii w Ukrainie sposób karania żołnierzy. Dowódcy każą im kopać doły głębokie na ok. 2 metry, a potem siedzieć w nich dniami, a nawet tygodniami. „Doły” to kara za naruszenie dyscypliny, więźniowie więc są ich częstymi lokatorami.

- Wrzucają ich do „dołów” bo oficerowie nie umieją nimi dowodzić. A kto umie? Oczywiście – klawisze! A to znaczy, że należy ich jak najwięcej zabrać (na front). Ale pracownicy więziennictwa nie są idiotami, na front nie chcą – mówi Romanowa.