Izrael kończy przygotowania do ataku na Strefę Gazy. Cel: rozgromienie Hamasu

Izrael kończy przygotowania do ataku na Strefę Gazy, którego celem jest zniszczenie najwyższej hierarchii politycznej i wojskowej Hamasu - podaje dziennik "The New York Times", powołując się na anonimowych izraelskich oficerów. Hamas także planuje zaatakować siły izraelskie,