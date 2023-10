Izrael wzywa Palestyńczyków do ewakuacji z północnej Strefy Gazy. Wkrótce inwazja?

Komunikat wskazuje na to, że izraelska armia, która zgromadziła na granicy Strefy Gazy ok. 300 tysięcy żołnierzy i sprzęt ciężki (w tym czołgi) jest gotowa do interwencji lądowej w Strefie Gazy.



Wojna w Izraelu: 1,1 mln Palestyńczyków ma się ewakuować

Po ataku Hamasu na Izrael z 7 października izraelska armia rozpoczęła odwetowe uderzenia z powietrza i morza na Strefę Gazy.



W izraelskich atakach miało zginąć jak dotąd ok. 1 500 osób. W ataku Hamasu na Izrael zginęło co najmniej 1 300 mieszkańców Izraela.



Na północ od strumienia Wadi Gaza mieszka ok. 1,1 mln Palestyńczyków.