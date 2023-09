Po rozmowie z Zełenskim Biden ogłasza nowy pakiet pomocy dla Ukrainy

Biden poinformował, że zatwierdził kolejną transzę amerykańskiej pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy, obejmującą więcej artylerii, więcej amunicji i więcej broni przeciwpancernej, a w przyszłym tygodniu pierwsze amerykańskie czołgi Abrams zostaną dostarczone na Ukrainę.

- Koncentrujemy się również na wzmocnieniu potencjału obrony powietrznej Ukrainy, aby chronić infrastrukturę krytyczną zapewniającą ciepło i światło w najzimniejsze i najciemniejsze dni w roku - mówił Biden.

Zwrócił się do Zełenskiego. - Panie prezydencie, naród amerykański - demokraci, republikanie, rodziny w całym naszym kraju, rozumieją, o co Ukraina walczy. O to samo, co pokolenia Amerykanów również chroniły i o co walczyły - powiedział Biden. - Jest to dość podstawowe: wolność, wolność i suwerenność.

Co będzie zawierać nowy pakiet?

Nowy pakiet pomocy wojskowej USA dla Ukrainy będzie miał wartość 325 mln dolarów, podał wcześniej Reuters, cytując urzędników USA.

W nowym pakiecie pomocowym znajdą się:



Pociski AIM-9M dla obrony powietrznej;