Ambasador USA w NATO: Rosja nie ma prawa głosu ani weta w sprawie Ukrainy

Sojusz wspiera aspiracje Ukrainy do przyłączenia się do grupy, a Rosja nie ma nic do powiedzenia w sprawie polityki otwartych drzwi NATO - powiedziała ambasador Julianne Smith na konferencji prasowej w Brukseli przed spotkaniem ministrów obrony NATO.