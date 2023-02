Wymieniając m.in. Cesarstwo Rzymskie, Cesarstwo Francuskie Napoleona Bonapartego, imperium brytyjskie czy państwa Inków i Persów, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w artykule opublikowanym na łamach "Izwiestii" napisał, że w dziejach świata zawsze było tak, że po okresie rozkwitu i złotego wieku finałem imperiów był rozpad i wojna lub wojna i rozpad.

Reklama

"To właśnie przydarzyło się nam, Związkowi Radzieckiemu, tylko w wersji odroczonej. Wojna mogła wydarzyć się wcześniej - w latach 90. ubiegłego wieku, w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku, ale teraz wybuchła" - stwierdził Dmitrij Miedwiedwiew, były prezydent Rosji - państwa, które od ponad roku prowadzi wojnę z Ukrainą.

W artykule w "Izwiestii" Miedwiediew przekonywał, że gdy "umiera duży kraj", to "prędzej czy później" zaczyna się wojna. Odnosząc się do konfliktu zbrojnego między siłami Gruzji a separatystami z republik Osetii Południowej i Abchazji oraz wojskami interwencyjnymi Rosji zarzucił państwom Zachodu, że w 2008 r. "poparły agresję Gruzji przeciw narodowi osetyjskiemu".

Według Dmitrija Miedwiediewa, nieuznana przez społeczność międzynarodową aneksja należącego do Ukrainy Krymu, dokonana prze Rosję w 2014 r., była "legalnym referendum", w którym mieszkańcy Krymu wyrazili wolę powrotu "do swojej historycznej ojczyzny". "W świecie zachodnim wywołało to szaleńczą, bezsilną histerię, która trwa do dziś" - czytamy.

Reklama

Były prezydent Rosji napisał, że do obecnej wojny Rosji z Ukrainą - którą, zgodnie z polityką Kremla, nazwał "specjalną operacją wojskową" - doprowadziło "obsesyjne pragnienie" państw Zachodu "rozerwania" Rosji "na strzępy".

"Historia pokazuje też coś innego: każde upadłe imperium grzebie pod swoimi ruinami połowę świata, a nawet więcej" - stwierdził w artykule Miedwiediew.

"Wydaje się, że ci, którzy najpierw zniszczyli ZSRR, a teraz próbują zniszczyć Federację Rosyjską, nie chcą tego zrozumieć. Mają złudzenia, że po wysłaniu Związku Radzieckiego bez jednego wystrzału na tamten świat będą w stanie bez większych problemów pogrzebać i dzisiejszą Rosję. (...) To bardzo niebezpieczne, błędne przekonania. To się nie uda" - napisał były prezydent Rosji.

Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że jeśli kwestia istnienia samej Rosji "pojawi się poważnie", to nie zostanie ona rozstrzygnięta na froncie ukraińskim, lecz wraz z pytaniem "o dalsze istnienie całej ludzkiej cywilizacji". "Nie powinno być tu żadnych dwuznaczności. Świat bez Rosji nam niepotrzebny" - dodał.

Reklama

"Oczywiście można dalej pompować broń w neofaszystowski reżim w Kijowie i blokować wszelkie możliwości wznowienia negocjacji. Nasi wrogowie właśnie to robią, nie chcąc zrozumieć, że ich cele w oczywisty sposób prowadzą do totalnego fiaska" - kontynuował były prezydent Rosji. "Strata dla wszystkich. Krach. Apokalipsa. Kiedy dawne życie będzie musiało zostać zapomniane na wieki, aż dymiące zgliszcza przestaną emitować promieniowanie" - napisał.

Miedwiediew zadeklarował, że "Rosja na to nie pozwoli" i że nie jest sama. Były prezydent Federacji Rosyjskiej napisał w "Izwiestii", że państwa zachodnie "z satelitami" stanowią 15 proc. światowej populacji. Nie precyzując, kogo konkretnie ma na myśli, były prezydent Rosji oświadczył: "Jest nas dużo więcej i jesteśmy znacznie silniejsi".