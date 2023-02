Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 368 Minął rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję 24 lutego 2022 roku. Ofensywa, która w ocenie Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

- Z naszej perspektywy ta wojna oznacza dla Pekinu prawdziwe komplikacje. Pekin będzie musiał podjąć decyzję o swoich dalszych krokach, czy udzielić (Rosji - red.) pomocy wojskowej. Ale jeśli pójdzie tą drogą, będzie to się wiązało z realnymi kosztami dla Chin - oświadczył w rozmowie z CNN Jake Sullivan.

- I sądzę, że chińscy przywódcy biorą to pod uwagę, podejmując decyzję - dodał.

Doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego mówił, że podczas rozmów dyplomatycznych z Chinami Stany Zjednoczone "przedstawiają konsekwencje" oraz spodziewany "dalszy rozwój wydarzeń". - I robimy to wyraźnie, szczególnie za zamkniętymi drzwiami - podkreślił Sullivan.

Wcześniej CNN podało, powołując się na trzy źródła w wywiadzie USA, że władze Chin rozważają dostarczenie Rosji dronów i amunicji do użytku na Ukrainie. Według stacji, w ostatnich tygodniach przedstawiciele Stanów Zjednoczonych zebrali informacje sugerujące, że Chiny skłaniają się do dostarczenia Rosji sprzętu.

W piątek pytany o kwestię ewentualnej sprzedaży Rosji śmiercionośnego sprzętu rzecznik MSZ Chin Wang Wenbin powiedział, że Chińska Republika Ludowa zawsze odpowiedzialnie podchodziła do eksportu sprzętu wojskowego i nie zapewnia żadnej sprzedaży broni do obszarów objętych konfliktem lub do stron konfliktu.