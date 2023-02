Jak zarządzać dostępem do mieszkania na złość włamywaczom

Gdy wynajmujesz mieszkanie, poprzez klucze przekazujesz dostęp do swojego majątku. Bez względu na to, czy prawo najmu w Polsce się zmieni, ważne jest to, aby mieć kontrolę nad swoim majątkiem, a należy zacząć od klucza, który ten dostęp umożliwia.