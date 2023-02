Zacytowałem siebie. To, co na gorąco napisałem w Kijowie rano 24 lutego 2022 roku. Od kilku dni byłem w ukraińskiej stolicy. Biden ostrzegał, że Putin wywoła wielką wojnę – nie bez powodu wysłał dziesiątki tysięcy żołnierzy nad ukraińskie granice, nie bez powodu od grudnia stawiał Zachodowi bezczelne żądania. Biden zapowiadał, więc przyjechałem. Ale – to znowu cytat sprzed roku – „większość Ukraińców wierzyła, że nigdy do tego nie dojdzie. Jeszcze wczoraj, w słoneczny dzień kijowianie zachowywali się, jakby nic im nie groziło. Zachowywali spokój. Ja też, przebywając od kilku dni w Kijowie, ulegałem tej atmosferze”.

Inwazja zaczęła się o świcie, tuż przed czwartą. Szybko zbliżała się do Kijowa, pierwsze odgłosy wojny – wybuchów – dotarły tam chwilę później. Jednocześnie rosyjscy komandosi przeprowadzali desant tuż za rogatkami stolicy. „Nikt nie może powiedzieć, że to jeszcze nie jest prawdziwa inwazja, że Rosja nie przekroczyła czerwonych linii. To inwazja z atakami na miasta położone daleko od Donbasu, gdzie wojna trwa od lat. Z atakami w sercu kraju” – pisałem dokładnie rok temu, wiedząc oczywiście, że zawsze znajdą się tacy, co uznają, że na ogłaszanie, iż Putin posunął się za daleko, jest za wcześnie. A może nigdy nie nadejdzie taki czas.

Kiedy o ataku dowiedział się numer jeden na rosyjskiej liście ukraińskich „nazistowskich VIP-ów” do usunięcia Wołodymyr Zełenski? Na pewno koło północy był już pewien.

Gdy wielu kijowian poszło spać, nieświadomych, że od tej pory będą zasypiali w warunkach wojennych, około północy wygłosił bowiem niezwykłe przemówienie. Chyba najbardziej przejmujące, jakie w życiu usłyszałem. Ciarki chodziły po plecach. „Pierwszy wstrząs: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił po rosyjsku. Przed chwilą, po uznaniu przez Kreml niepodległości separatystycznych marionetkowych republik w Donbasie, rozważał zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją, a teraz przemawia po rosyjsku, w języku agresora, śmiertelnego wroga, podważającego ukraińskość?

Nie zwrócił się do Putina, bo ten nie chce rozmawiać, nie chce słuchać. Zwrócił się do zwykłych Rosjan. Do naukowców, artystów, blogerów. Do ojców, matek. Nie wierzcie w to, co wam mówią przywódcy, że chcą wyzwalać narody Ukrainy. Ukraiński naród jest wolny. Rozpaczliwie apelował o powstrzymanie wojny. I mówił o jej cenie. Cenie, którą zapłacą zwykli ludzie”.

Tamto rosyjskie przemówienie prezydenta Ukrainy wciąż brzmi aktualnie. Może najbardziej to: „Będziemy się bronić. Jeżeli wkroczycie, zobaczycie nasze twarze. Nie nasze plecy. Ale nasze twarze”.