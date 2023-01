Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 338 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że atak rakietowy, jakiego doświadczyła Ukraina 26 stycznia, jest argumentem za dostarczeniem jej większych ilości broni.

Według ukraińskiego wywiadu w najbliższym czasie może zostać rozpoczęta „szeroko zakrojona operacja informacyjno-psychologiczna mająca na celu zdyskredytowanie szeregu przedstawicieli ukraińskiego kierownictwa wojskowego i politycznego”.

Reklama

W komunikacie, opublikowanym na stronie internetowej Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, podkreślono, że kampania ma być skierowana przede wszystkim przeciwko szefowi Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Serhijowi Szaptale, szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasylowi Malukowi, ministrowi obrony Ołeksijowi Reznikowowi, szefowi Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrijowi Jermakowi oraz pełniącemu obowiązki szefa Policji Narodowej Iwanowi Wyhowskiemu.

Czytaj więcej Plus Minus Wkręceni Duda, Macron i Elton John. FSB pomaga pranksterom z Rosji? Recep Erdogan, Andrzej Duda, Emmanuel Macron, a ostatnio Rafał Trzaskowski – to tylko kilka nazwisk na długiej liście osób nabranych przez duet rosyjskich dowcipnisiów. Wiele wskazuje, że są powiązani ze służbami, a ich żarty to narzędzie Kremla w walce z Zachodem.

Kampania dyskredytująca ma obejmować publikacje „sfabrykowanych materiałów” w ukraińskich i międzynarodowych mediach. Nie wskazano jednak, czego miałyby one dotyczyć.

Reklama

„Celem operacji jest zasianie niepewności co do zdolności obronnych naszego państwa wśród obywateli Ukrainy i partnerów międzynarodowych. Według rosyjskich służb specjalnych powinno to spowodować niestabilność polityczną w kraju i zmniejszyć zaufanie międzynarodowej koalicji antyputinowskiej do Ukrainy” – czytamy w komunikacie.