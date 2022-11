Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 254 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, w swoim wieczornym wystąpieniu, stwierdził, że ukraińska artyleria jest dziś najsilniejsza w Europie.

- Dla nas, z mojego punktu widzenia, to sytuacja, w której zawsze wygrywamy... Jeśli Putin jest zaproszony (na szczyt G-20) - my nie przyjedziemy i, co do zasady, to normalna sytuacja dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który jest prezydentem walczącego państwa... Jeśli Putin przyjedzie, pamiętajmy jak skończyła się wizyta Ławrowa na szczyt szefów MSZ państw G20, która była absolutną hańbą dla Rosji - mówił dyplomata.

- Pozwólmy Putinowi pojechać, niech krzyczą do niego, tak jak krzyczeli na Ławrowa "dlaczego zacząłeś tę wojnę"?... Niech cały świat zobaczy, jak on się tego boi, jak boi się wstydu na oczach całego świata - dodał.

W kontekście ważnych decyzji, które miałyby zapaść na szczycie G-20, Szczerba zwrócił uwagę, że nie ma precedensów, w których G-20 "podjęłoby decyzję w jakiejś sprawie". Według Szczerby grupa G-20 powinna zwiększać swój wpływ i znaczenie w świecie, a obecna sytuacja na Ukrainie może być szansą na to i zademonstrowanie zasad i wspólnego głosu 20 państw.

- Ale w rzeczywistości nie ma jednego głosu, nie ma jednych zasad (G-20) - dodał. - Dlatego nie widzę wielkiej szansy, aby te działania miały jakikolwiek efekt na naszą wojnę - przyznał.



3 listopada prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina nie weźmie udziału w szczycie G-20 na Bali, jeśli do Indonezji przyjedzie Władimir Putin.



W lipcu w Indonezji ministrowie spraw zagranicznych państw G-7 zbojkotowali szefa MSZ Siergieja Ławrowa i nie przyszli na uroczystą kolację z ministrami spraw zagranicznych państw G-20 oraz nie pozowali do wspólnego zdjęcia.