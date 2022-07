Na liczbę tę składa się 700 tys. zmobilizowanych żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, 90 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej Ukrainy, blisko 60 tys. pograniczników i 100 tys. funkcjonariuszy Policji Narodowej.



Minister obrony powiedział, że w wyniku rosyjskiej inwazji Ukraina stała się swego rodzaju poligonem, na którym wykorzystywane są nowe rodzaje uzbrojenia.

- Dziś Ukraina to ogromny poligon, na którym będą prowadzone testy. Oznacza to, że będzie zapotrzebowanie na nowe technologie, innowacje i rozwiązania. Już teraz jest realne zapotrzebowanie na wspólne przedsięwzięcia, nawet jeśli początkowo będą one zlokalizowane w krajach Europy Wschodniej czy w chronionych miejscach na zachodzie Ukrainy - powiedział Reznikow.



Dodał, że resort obrony stara się o to, aby Ukraina otrzymała nowoczesne uzbrojenie i sprzęt na wzór NATO, takie jak artyleria, pojazdy opancerzone i broń. Sprzęt będzie wymagać napraw i renowacji. Dlatego pilna potrzebą jest stworzenie baza zakładów do renowacji części zamiennych, komponentów wyposażenia i przygotowanie zakładów do wyspecjalizowanych czynności.