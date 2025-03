Jędrzej Bielecki: Radosław Sikorski starcie z Elonem Muskiem musiał przegrać

To jest ubliżające nie tylko osobiście dla ministra spraw zagranicznych, ale i całego kraju, który reprezentuje. Radosław Sikorski dowiedział się od Elona Muska, że „jest małym człowiekiem”, który „ma siedzieć cicho”, bo rzekomo Polska „płaci tylko niewielką część kosztów” działania Starlinka w Ukrainie, ale przede wszystkim ponoć nie ma zamiennika dla należącego do multimiliardera, a żywotnego dla Ukraińców, systemu satelitarnego. Potem usłyszał od sekretarza stanu USA Marco Rubio, że „zmyśla”, bo niby nikt nie groził Ukrainie odcięciem od Starlinka. A tak w ogóle, kontynuował Rubio, to Sikorski ma jeszcze „podziękować”, bo bez systemu łączności Muska Ukraina ponoć „dawno przegraliby tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską”.

Ostatnią rzeczą, której chce Donald Trump i jego współpracownicy, to dojście do prawdy

Wszystko to była odpowiedź na wpis na X Radosława Sikorskiego, w którym wobec sugestii Muska, że mógłby jednak odłączyć Starlinka, minister przypominał, że chodzi o projekt komercyjny, który współfinansują polskie władze. Podkreślił też, że jeśli Elon Musk przestanie wywiązywać się z zawartej umowy, to trzeba będzie znaleźć alternatywnego wobec Starlinka dostawcę.

Racja jest oczywiście po stronie szefa polskiej dyplomacji. Zachowanie zarówno Muska, jak i całej administracji Donalda Trumpa wobec Ukrainy i szerzej europejskich aliantów jest od wielu tygodni skandaliczne. Tyle że nie o rację tu chodzi. Trzymanie się faktów jest ostatnią rzeczą, o jaką można by posądzać prezydenta USA i jego współpracowników. W starciu na X, które zresztą dzięki kontroli nad algorytmami Musk z góry wygrywa, współpracownikom Trumpa chodzi nie o dojście do prawdy, tylko upokorzenie przeciwnika, wykazanie swojej wyższości, chwilowe pławienie się w sławie. Nawet jeśli potem Ameryka zapłaci za to rachunek.

Wpisy Radosława Sikorskiego na X nie rozwiążą wątpliwości, jakie mają prawo odczuwać dziś Polacy

Polska i szef jej dyplomacji nie powinni schodzić do tego poziomu. To jednak niestety przypadłość całej rządzącej ekipy, zaczynając od Donalda Tuska. Rezygnując z funkcji rzecznika i ograniczając się do sporadycznych wywiadów wyłącznie dla zaprzyjaźnionych mediów, premier nie rozwieje wątpliwości, jakie w tych niezwykle trudnych czasach mają prawo mieć Polacy. Emocjonalne wpisy na X, choćby o „rozgrzanych komentatorach”, którzy ośmielili się skrytykować szefa rządu, nie zastąpią realnej debaty.