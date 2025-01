Czytaj więcej Publicystyka Donaldowi Tuskowi zabrakło instynktu i powściągliwości Postawienie w trudnej sytuacji ministra finansów, zacytowanie słów, które latami przynosiły własnemu obozowi politycznemu wyłącznie porażki i eskalacja wojny polsko-polskiej, czyli Donald Tusk zalicza hattrick po decyzji PKW. Wszystkie trzy gole premier strzelił do własnej bramki.

Tak naprawdę ten węzeł gordyjski da się rozsupłać tylko w jeden sposób – ustawowo, reformując istniejące instytucje tak, aby zniknęły wątpliwości co do ich umocowania prawnego. I tak, nie da się tego zrobić bez współpracy z prezydentem – a obecna głowa państwa ma w tej kwestii inne zdanie niż większość rządząca, ponieważ Andrzej Duda brał udział w tworzeniu obecnego systemu, więc siłą rzeczy zamierza go bronić. Dochodzimy jednak do momentu, w którym trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: czy to, że większość rządząca nie jest w danym momencie w stanie przeprowadzić zmian w prawie oznacza, że może je zacząć rozumieć na swój sposób, stając się ostatnią instancją tam, gdzie zazwyczaj instancją taką są sądy? Jeśli tak, to znajdziemy się w sytuacji, w której rząd staje się de facto omnipotentny – czyli w sytuacji, przed którą obecna większość rządząca przestrzegała przez osiem lat rządów PiS. Czyli wszystko musiało się zmienić, aby wszystko zostało po staremu.



Ćwiczenie myślowe dla obrońców działań rządu: To co dziś robią „nasi”, jutro może zrobić PiS

Obrońcom takiego stanowiska, w imię tego, że tym razem w roli omnipotentnego rządu są „nasi”, polecam ćwiczenie myślowe polegające na odwróceniu ról. Załóżmy, że wybory prezydenckie wygra kandydat koalicji rządzącej, która zreformuje wymiar sprawiedliwości, po czym do władzy doszedłby PiS, który zyskałby dzięki temu większość w PKW i odebrał subwencję KO. Koalicja Obywatelska odwołałaby się do – zreformowanego – Sądu Najwyższego, który przyznałby jej rację, a premier Mateusz Morawiecki bądź Przemysław Czarnek napisałby: pieniędzy nie będzie, bo my mamy inną wizję SN. A niestety jesteśmy na najlepszej drodze, by taki scenariusz groził nam przy każdej zmianie władzy.