Donaldowi Tuskowi zabrakło instynktu i powściągliwości

Nie dość chaosu: władza wykonawcza (premier) nie uznaje decyzji władzy sądowniczej (PKW), czemu towarzyszą ataki polityków Koalicji Obywatelskiej na sędziego Sylwestra Marciniaka (minister zdrowia Izabela Leszczyna nazwala go „funkcjonariuszem partyjnym”, a europosłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz „sługusem Kaczyńskiego”). Do historii polskiej prasy przeszła okładka „Dziennika Gazety Prawnej z rzucającym dwa cienie Jarosławem Kaczyńskim i podpisem: „Trójpodział władzy" – to miała być przestroga, a nie ideał.

Ponadto premier wywiera presję na ministra, podczas gdy w „Gościu Wydarzeń” Polsat News rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek postawił sprawę jasno. - Nie ma przepisu kompetencyjnego, który by upoważniał ministra do oceny skutków uchwały PKW - powiedział.



Donald Tusk cytuje Jana Vincenta-Rostowskiego

Jest coś jeszcze. Premierowi zabrakło nie tylko powściągliwości, ale i politycznego instynktu samozachowawczego, bo uchwałę PKW skomentował cytując słowa, które latami przynosiły jego obozowi porażki. Z czeluści wydobył słowa Jana Vincenta-Rostowskiego. „Pieniędzy nie ma i nie będzie”, mówił były już minister finansów, kiedy PiS obiecał program 500 plus.

Bardzo dobrze znamy dalszą część tej historii – kto wygrał, kto przegrał. Ba, ta wypowiedź stała się symbolem Platformy w swoich najgorszych czasach. I na lata się do niej przykleiła. Czy premier zapomniał o kontekście zacytowanych słów? Zatem wybór cytatu, którego dokonał Donald Tusk, trzeba przyznać, jest co najmniej oryginalny. Nie trzeba Jacka Kurskiego w TVP („Wiadomości" powtarzały setkę z Rostowskim w nieskończoność). Wystarczy gorsze samopoczucie Polaków, by okazało się, że premier przypomniał ten bon mott à rebours w złą godzinę.