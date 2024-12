W Rumunii w pierwszej turze wyborów prezydenckich triumfował kandydat „niezależny” Călin Georgescu, pokonując polityków największych partii. W Polsce największa partia opozycyjna popiera „niezależnego” Karola Nawrockiego, a nie któregoś ze swoich przywódców. Nawet Donald Trump, który walczył w wyborach w USA z ramienia Partii Republikańskiej, woli się przedstawiać jako lider „niezależnego” ruchu MAGA (Make America Great Again). Dlaczego?

Odpowiedź wydaje się prosta. Wielu wyborców nie ma zaufania do partii i ich liderów. Partie mają coraz mniej członków, płytkie korzenie społeczne, długą listę niedotrzymanych obietnic i mnóstwo skandali na karku. Obywatele, którzy te partie w wyborach popierają, robią to często, by tych „innych” nie dopuścić do władzy. Gdyby liderzy PiS mieli przekonanie, iż jeden z nich może zdobyć szersze poparcie, toby nie wystawiali mało znanego Nawrockiego. W wyborach amerykańskich to koszulki i czapki MAGA, a nie te z logo Partii Republikańskiej, robiły furorę.

Wybory prezydenckie 2025: Najwyraźniej nawet sztuczna niezależność się opłaca

Oczywiście „niezależność” kandydatów jest rzeczą względną. Prorosyjskie poglądy Călina Georgescu sugerują, kto finansował jego kampanię wyborczą. Nawet myszy w Polsce wiedzą, kto stoi za niezrzeszonym obywatelem Nawrockim. Trump też by przegrał wybory bez poparcia Partii Republikańskiej, z uwagi na tamtejszy system wyborczy. Najwyraźniej jednak nawet sztuczna niezależność się opłaca, bo inaczej by tej sztuczki nikt nie próbował.

Popularność niezależnych kandydatów nie jest niczym nowym. Niezależny Lech Wałęsa wygrał wybory prezydenckie w Polsce, a niezależny Emmanuel Macron we Francji. I jeden, i drugi udawali, że z establishmentem partyjnym nie mają nic wspólnego, choć Macron po zwycięskich wyborach przekształcił swój spontaniczny ruch En Marche w partię i wygrał kolejne wybory. Prawda jest bowiem taka, że kampania wyborcza kosztuje i potrzeba wyspecjalizowanych strategów. Twierdzenie Călina Georgescu, że jego kampania wyborcza nic nie kosztuje, bo jest prowadzona na TikToku, można włożyć między bajki.