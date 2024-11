Wybory prezydenckie: Karol Nawrocki wygląda jak polski piłkarz, PiS wpuszcza go na murawę i daje radę: „Walcz”

Jeśli natomiast celem jest poszerzenie bazy wyborców PiS to pytanie, czy takie kadry, jak Nawrocki opędzający się pod Sejmem od dziennikarzy zadających nie te pytania, które chciał usłyszeć (czyli o CPK), z pewnością są optymalnym rozwiązaniem. Podobnie jak deklaracje rzecznika IPN, że na konferencji w Instytucie jest on prezesem, a nie kandydatem, więc na jakieś pytania nie odpowie. Bo taktycznie takie płynne przechodzenie od roli kandydata do roli prezesa IPN może być wygodne i można je nawet jakoś uzasadniać, ale z perspektywy strategicznej, czyli celu, jakim jest prezydentura, trudno nie zadać sobie pytania czy kandydat „obywatelski” nie trwoni w ten sposób kapitału, jakim, z perspektywy PiS, była jego nierozpoznawalność.



I nie chodzi tu wcale o to, żeby silić się na jakąś odpowiedź na pytanie o Traktat ottawski, ale o to, aby, dopóki kandydat nie jest przygotowany (a najwyraźniej nie jest) na to, by konfrontować się z dziennikarzami, którzy nie uważają go za najlepsze co mogło spotkać Polskę w tych wyborach, osoby odpowiedzialne za jego kampanię nie eksponowały go nadmiernie w niekontrolowanym przez siebie otoczeniu. Tymczasem trudno nie odnieść wrażenia, że PiS sprawdza Nawrockiego bojem – co dziwi, biorąc pod uwagę, że dotychczas kampanie wyborcze tej partii znane były z profesjonalizmu. Teraz zaś Nawrocki wygląda trochę jak polski piłkarz, którego trener wpuszcza na boisko dając mu dość ogólne wskazówki taktyczne typu „walcz”. A nikomu, kto obserwuje trochę polską piłkę, nie trzeba mówić, jak zazwyczaj się to kończy.