Zimny prysznic Tuska w sprawie prawa aborcyjnego

– Nie mamy większości w parlamencie w tej sprawie. W tej chwili szczególnie posłanki z KO mówią: spróbujmy jeszcze raz poddać to pod głosowanie. Problem polega na tym, staram się być zawsze praktyczny, w tym sensie że jak się na coś umawiamy, to chciałbym żeby udało się to przeprowadzić do końca, realia są takie, że ok, Giertych nie zagłosował, Sługocki był w USA na wyjeździe, zabrakło dwóch głosów od nas – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie Campusu Polska Przyszłości. Jedna z kluczowych obietnic KO nie zostanie spełniona. Jedna z kluczowych obietnic Lewicy nie zostanie spełniona. Zmian w prawie aborcyjnym nie będzie.

– W Sejmie nie ma większości na rzecz takiego prawa do legalnej aborcji, o jakim tu mówiliśmy i na jaki się m.in. z wami umawialiśmy. Po prostu nie ma większości – dodał podczas Campusu Tusk. „Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Żaden szpital działający w ramach z NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety” – to dziewiąty punkt „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządu”. Postulat nie będzie zrealizowany ani teraz, ani za obecnego układu koalicyjnego.



Czytaj więcej Polityka Tusk na Campusie: Aborcja? Nie ma większości i nie będzie w tym Sejmie - W tej kadencji parlamentu nie będzie większości dla legalnej aborcji, w pełnym tego słowa znaczeniu - powiedział podczas Campusu Polska Przyszłości premier Donald Tusk. Lider PO mówił też o ochronie granicy Polski z Białorusią przed nielegalnymi migrantami oraz o śmierci cywilów z rąk izraelskiego wojska w Strefie Gazy.

W PO są konserwatyści niechętni zmianom w prawie aborcyjnym, ale głównym zawalidrogą jest Trzecia Droga. Premier musi się liczyć z koalicjantami lub… doprowadzić do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Formacja Szymona Hołowni słabnie, ale przed wyborami prezydenckimi wcześniejszych wyborów nie będzie. Tusk też zbyt poważa Władysława Kosiniaka-Kamysz, żeby zrzucać PSL z rządowych sań.

Musi się wiele zmienić, żeby nie było tak, jak było. Bo za tych rządów kobiety nie dostaną tego, co miały obiecane.