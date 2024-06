Największym problemem Trzeciej Drogi jest to, że właściwie nie ma jak się bronić przed utratą wyborców: każdy jej ruch może zostać wykorzystany przez innego rywala, bo okrajana jest z dwóch stron

Prezesowi Kaczyńskiemu udało się osiągnąć podstawowy cel: skonsolidować partię i przeprowadzić ją suchą stopą przez okres największych turbulencji. Teraz zaczyna być słychać w partii głosy, że najgorsze już za nimi, że dalej będzie już tylko łatwiej, bo opinia publiczna coraz chętniej będzie rozliczać nowy rząd, a coraz mniej interesować się będzie dawnymi przewinami prawicy. Utrzymanie około 35-proc. poparcia to znakomita baza, by zacząć przygotowywać się do poważnego rozliczania rządzącej koalicji, która nie potrafi się w wielu sprawach dogadać.

Trzecia Droga ma problem. A może mieć jeszcze większy, bo Konfederacja poczuła krew

W zupełnie innej sytuacji jest Trzecia Droga. Ugrupowanie Szymona Hołowni oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza przeprowadziło naprawdę tragiczną kampanię wyborczą i można ironizować, że osiągnęło w wyborach do Parlamentu Europejskiego i tak wręcz rewelacyjny wynik jak na to, że właściwie trudno powiedzieć, dlaczego wyborca miał oddać głos na nich, a nie na Koalicję Obywatelską mówiącą o Unii i Polsce właściwie to samo, tylko lepiej i głośniej.

Największym problemem koalicji Polski 2050 i PSL jest to, że właściwie nie ma jak się bronić przed utratą wyborców: każdy jej ruch może zostać wykorzystany przez innego rywala, bo okrajana jest z dwóch stron. Jeśli pójdzie bardziej w prawo, jeszcze mocniej ich ogra Donald Tusk, jeśli bardziej w lewo, do ataku przystąpi Sławomir Mentzen. Teraz straciła mocno na rzecz Koalicji Obywatelskiej, ale jeszcze do niedawna w badaniach przepływów elektoratów główny odpływ jej wyborców odbywał się właśnie w kierunku Konfederacji. I po katastrofalnym wyniku Trzeciej Drogi, za to po największym sukcesie wyborczym w historii partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, wydaje się, że prawicowy, za to antypisowski wyborca, który wciąż pozostał przy Szymonie Hołowni, może się zacząć zastanawiać, czy jednak nie spojrzeć przychylniejszym okiem na Konfederację.

Szczególnie że być może rozwiązała ona swój największy problem wizerunkowy – po wysłaniu Grzegorza Brauna do Brukseli i nieuchronnym przejęciu jego sejmowego mandatu, będzie mogła pozbyć się braunistów bez utraty klubu parlamentarnego. W każdym razie Konfederacja po wyborach do Parlamentu Europejskiego poczuła krew i na pewno z niekrytą przyjemnością pomoże teraz Donaldowi Tuskowi dokonać jeszcze większego rozbioru Trzeciej Drogi.