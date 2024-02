Dlaczego Tusk musi wybrać między von der Leyen a Sikorskim

Czy w wielkim rozdaniu stanowisk szefów Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Banku Centralnego i unijnej dyplomacji, do jakiego szykuje się Bruksela wczesną jesienią, chadecy z EPP będą mogli obsadzić więcej niż jedno stanowisko? Sondaż European Council on Foreign Relations sprzed kilku tygodni pokazuje, że umiarkowana prawica straci poparcie w wyborach europejskich w czerwcu na rzecz radykałów z prawicy i lewicy. Jest więc całkiem realne, że Donald Tusk będzie musiał wybrać między poparciem dla Ursuli von der Leyen i Radosława Sikorskiego.

Nawet szeroka koalicja ugrupowań chadecji (EPP), socjalistycznych (S&D) i liberalnych (Odnówmy Europę) będzie miała problem z utrzymaniem większości w Parlamencie Europejskim po wyborach w czerwcu. Kompilacja sondaży w krajach „27", przeprowadzona przez European Council on Foreign Relations (ECFR), wskazuje, że koalicja mogłaby liczyć tylko na 54 proc. mandatów w Strasburgu wobec 60 proc. obecnie.

W przeszłość lider Platformy Obywatelskiej, który zawsze ucinał konkurencję w swoim ugrupowaniu, już zablokował drogę obecnego szefa dyplomacji do prezydentury. Gdyby postąpił inaczej, zapewne w 2015 r. wyborów nie wygrałby Andrzej Duda. To był jego kluczowy, obok wyjazdu do Brukseli w tym samym roku, błąd w długiej karierze politycznej, który jednak odkupił odsunięciem populistów 15 października 2023 r.

Tym razem stawka będzie jednak niższa. Po pierwsze dlatego, że zawsze się da przerobić porażkę Sikorskiego w sukces, przyznając mu tekę jednego z unijnych komisarzy. Przede wszystkim jednak najlepiej by było, gdyby został w Warszawie, bo w czasach wojny na wschodzie i wejścia Polski do pierwszej europejskiej ligi to tu może on zrobić najwięcej.