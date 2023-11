Dlaczego Kaczyński pod względem radykalizmu przebija Roberta Bąkiewicza?

Kaczyński nie widzi różnicy między kanclerzem Olafem Scholzem a Ottonem von Bismarckiem. Polityka Hohenzollernów, imperializm Rzeszy, Hitler, Adenauer, Kohl – w opowieści Kaczyńskiego wszystko zlewa się w jedną całość. Niemcy są wrogiem od tysiąclecia, lecz dziś mają jako narzędzie Unię.

Gdy PiS rządził, Kaczyński wiedział, że choć tę Unię krytykuje, będzie się z nią musiał jakoś układać, że ostatecznie Mateusz Morawiecki pojedzie do Brukseli, siądzie obok innych premierów i w końcu będzie współpracował. Kaczyński oddając władzę do niczego już Unii nie potrzebuje, dlatego przedstawia ją jako głównego wroga.

To o tyle istotne, że prezes PiS radykalizuje się, przechodzi na pozycje skrajne, już po wyborach. Mówi językiem radykalniejszym od Patryka Jakiego, Zbigniewa Ziobry czy Jacka Saryusza-Wolskiego. Przebija bełkotliwe wpisy Roberta Bąkiewicza, który wzywa do rewolty wobec rządu Tuska i stworzenia gabinetu „obrony polskiej niepodległości”. Co innego jednak pomruki byłego członka neonazistowskich bojówek, a co innego wprowadzanie takich tez do mainstreamu przez Kaczyńskiego – bądź co bądź to jego partia dostała 7,5 miliona głosów w wyborach.

Kaczyński chce uniemożliwić powyborcze rozliczenia po oddaniu władzy

Oczywiście ruch Kaczyńskiego jest po części taktyczny. Kto ośmieli się podnieść rękę na prezesa po przegranych wyborach, kto będzie domagał się rozliczeń w sytuacji, gdy Kaczyński staje na czele wojny o polską suwerenność? Turbo radykalizacja ma też służyć zablokowaniu wszelkich prób wyciągnięcia wniosków z utraty władzy. Niektórzy w PiS rozumieli, że za dużo było kampanii negatywnej, za dużo straszenia Tuskiem i Niemcami. Ale Kaczyński wszelką debatę na ten temat właśnie uciął. Ogłosił jeszcze większe przyspieszenie w kierunku totalnej polaryzacji.