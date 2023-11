Wanda Traczyk-Stawska o słowach Jarosława Kaczyńskiego: Głupota, która może trafiać tylko do bezmyślnych

- Niemcy nie są naszymi wrogami. Po II wojnie światowej przestali być agresorami i razem z nimi możemy tworzyć zaporę. W przyjaźni z Polską możemy tworzyć zaporę przeciw Rosji - zauważyła uczestniczka powstania warszawskiego.

Żołnierka Armii Krajowej oceniła, że słowa Jarosława to „głupota, która może trafiać tylko do bezmyślnych”. - Ludzie myślący, wiedzą, że ostatnią rzeczą, którą możemy zrobić to skłócić się ze wszystkimi w obliczu wojny w Ukrainie. Musimy się z Niemcami jednoczyć, chronić naszą granicę jak się da. To nie jest czas na wyprowadzanie Polski z Europy - podkreśliła Wanda Traczyk-Stawska.



Zmiany w Unii Europejskiej? PE przyjął sprawozdanie o unijnych traktatach

Rosyjska agresja na Ukrainę oraz dyskusja o możliwym rozszerzeniu UE zdynamizowały debatę wewnątrz wspólnoty w sprawie reform instytucjonalnych. Po pierwsze, i to opinia podzielana przez większość państw członkowskich, dużo większy nacisk musi być położony na praworządność. Stąd postulat uwarunkowania wprost wypłaty unijnych funduszy od poszanowania praworządności (obecnie trzeba wykazać zagrożenie dla interesów finansowych UE) oraz – to propozycja Niemiec – zmiany artykułu 7, tak żeby nie wymagał jednomyślności.

Drugi ważny temat to prawo weta, które w UE ogranicza się do polityki podatkowej i zagranicznej. Niemcy, popierane przez kilka innych państw, proponują zmiany i przejście w niektórych częściach tych polityk do głosowania większościowego. To prawdopodobnie będzie jedna z najgorętszych debat, bo dla wielu państw jest to równoznaczne z oddaniem części suwerenności.