Czy można w związku z tym powiedzieć, że nowa władza zaczyna mecz na wrogim boisku? Chyba nie, dla ekipy Donalda Tuska będzie to raczej spotkanie na terenie neutralnym czy wręcz na ziemi moralnie jałowej z rywalami, którzy nade wszystko lubią i umieją grać z wiatrem. Sport jako jedna z ulubionych zabawek wyborców zwykle ma się dobrze pod rządami nawet tych, którzy tak naprawdę go nie lubią i sportowców nie szanują, ale są wystarczająco mądrzy, by tego nie okazać. A to bez wątpienia nie jest przypadek ekipy, na której czele stoi Tusk. W związku z tym, drodzy prezesi, wiceprezesi i sekretarze generalni: nie lękajcie się, o ile ciężko nie grzeszyliście, sport was obroni, a pieniądze będą płynąć nadal.

Jak przyszłość czeka TVP Sport

Kłopot w nowych dekoracjach mogą mieć natomiast sportowi dziennikarze Telewizji Polskiej, którzy w swym serwilizmie wobec odchodzącej władzy posunęli się poza granice przyzwoitości. I nie mam tu na myśli młodych ludzi, którzy zawodowe życie zaczynali w czasach zarazy. To nie ich wina, że propozycję dostali od łajdaków, którzy publiczną telewizję znieprawili. Mogli oczywiście jej nie przyjąć, ale łatwo się mówi, a trudniej robi, szczególnie na początku zawodowego życia. Gołym okiem widać, że są wśród tej młodzieży ludzie zdolni i są nieudacznicy, których należy szybko pożegnać, podobnie jak obecne kierownictwo TVP Sport.

O wiele większy kłopot mam z tymi, którzy na gwiazdorski status pracowali przez lata, których profesjonalne umiejętności są bezdyskusyjne, których – tak jak Przemysława Babiarza – znam od dawna, a którzy też przeszli na stronę złoczyńców. Po odejściu na emeryturę Włodzimierza Szaranowicza jedynym komentatorem TVP mogącym udźwignąć wielki sportowy spektakl jest Babiarz. Niech więc każdy z nas – tych, którzy obalili rządy PiS-u – rozstrzygnie zgodnie z własną estetyką i sumieniem, czy za niespełna rok podczas zapewne bajecznego otwarcia igrzysk w Paryżu chce usłyszeć głos Babiarza. Zrozumiem i tych, którzy zakrzykną „Nigdy w życiu”, jak i tych, którzy po chrześcijańsku wybaczą. Mnie chyba bliżej do tych drugich.