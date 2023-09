Michał Szułdrzyński: Do czego Jarosław Kaczyński potrzebuje Roberta Bąkiewicza i Łukasza Mejzy

Ale Bąkiewicz był dla PiS przydatny, ponieważ brał aktywny udział w sporach w środowiskach narodowych, co było na rękę PiS w związku z obawami przed Konfederacją. Dziś też Bąkiewicz jest potrzebny PiS właśnie po to, by skusić wyborców Konfederacji. Przekaz jest prosty – w Rzeszowie wystartuje przeciwko Grzegorzowi Braunowi Zbigniew Ziobro, który walczył o polską suwerenność nawet z premierem Mateuszem Morawieckim, ale na listach PiS będzie też lider Marszów Niepodległości Robert Bąkiewicz. To więc my, będzie się chwalić Kaczyński, jesteśmy dla środowisk suwerenistycznych i narodowych bardziej wiarygodni niż Konfederacja z dość ekscentrycznym Braunem i jego sympatią do Rosji.

Dlaczego PiS nie przejmuje się krytyką Bąkiewicza?

Co ciekawe również Platforma jest zainteresowana przejęciem części wyborców Konfederacji – głównie tych wolnorynkowych i generalnie wolnościowych. Więc fakt, że PiS chce odebrać część elektoratu tej partii z prawej strony, może być PO na rękę. Bo gdy poparcie dla Konfederacji zacznie się kurczyć, może nastąpić efekt kuli śniegowej, na którym PO również zyska.

Dla Platformy Bąkiewicz i Mejza są więc wymarzonymi kandydatami do atakowania. O obu z nich można nagrać cały szereg filmików i używać do pokazywania, że PiS idzie w kierunku skrajnej prawicy z jednej strony, a z drugiej, że ma na listach ludzi, których biznesy budzą poważne pytania.

Co ciekawe, sam PiS krytyką Bąkiewicza się w ogóle nie martwi. Uważa, że dotyczy ona wielkomiejskiej, liberalnej bańki, która by i tak na PiS nie zagłosowała, więc ta sprawa nie ma jak zaszkodzić partii, a tylko może pomóc po prawej stronie. Inaczej ma się sprawa z Mejzą, gdyż jego biznesy nie podobają się nawet politykom PiS. Uważany jest za ciało obce, które szkodzi wizerunkowi „partii szeryfów”. Mejza jest kandydatem koalicyjnych Republikanów, którzy chcą by znalazł się na wspólnych listach. Chodzi zapewne o sygnał, że osób, które zdradziły swe wcześniejsze środowisko polityczne dla Zjednoczonej Prawicy (Mejza wszedł do Sejmu z list PSL), ekipa Kaczyńskiego nie porzuca i będzie do końca stała za nimi murem.

Co nam mówią o polityce wspólne zdjęcia Bąkiewicza z Kołodziejczakiem?

I tylko wspólne zdjęcia Bąkiewicza z Kołodziejczakiem sprzed paru lat, gdy obaj politycy jeszcze współpracowali, będą wyciągane przez symetrystów na dowód, że zarówno Kaczyński jak i Tusk są gotowi wziąć na listę każdego - bez względu na przeszłość, poglądy, kontrowersje - kto tylko jest w stanie przynieść trochę głosów i przechylić szalę zwycięstwa na jego stronę.