Dlaczego postawione przez PiS problemy zawarte w referendalnych pytaniach wydają się obywatelom mniej ważne? – Bo tu nie chodzi o dokonanie rozstrzygnięcia i obiektywny podział społeczeństwa – tłumaczy politolog prof. Rafał Chwedoruk. – Jest to prosta instrumentalizacja, a skala oderwania rządzących od bieżących problemów jest zastanawiająca.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: PiS nie słucha suwerena Z faktu, że referendum nie będzie dotyczyć spraw dla Polaków najważniejszych, wcale nie wynika, że nie jest ono dla opozycji pułapką. Jest, ponieważ PiS i Jarosław Kaczyński chcą, by stało się ono sądem nad Donaldem Tuskiem i opozycją.

Zdaniem politologa obraz realnych podziałów istniejących w społeczeństwie, jaki wyłania się z sondażu, jest spójny z jego strukturą.

Rafał Chwedoruk: Referendum zrozumiałe dla tych, którzy są pod wpływem propagandy

– Elektorat PiS wskazał na problem bezpieczeństwa w związku z wojną w Ukrainie i to jest zrozumiałe, zważywszy, że zwolennicy PiS mieszkają głównie na wschodzie Polski, w województwach podlaskim, podkarpackim, lubelskim. Nie bez wpływu jest też propaganda wojenna obecna w państwowych mediach, których odbiorcami są ci wyborcy – analizuje prof. Chwedoruk.

Wskazuje też na stosunkowo wysoką pozycję problemu zapory na granicy z Białorusią. – Żyjemy w świecie problemów symbolicznych, bo przecież nawet białoruskich prowokacji na naszej granicy nie można porównywać z ogromnym problemem uchodźczym, z którym zderzyła się Europa w 2015 r. – mówi.

Do tego na hierarchię wartości wpływają kwestie pokoleniowe. – Dostęp do aborcji czy problemy edukacji są grupie wyborców PiS dość obojętne. To logiczny obraz, bo jeśli coś nie jest naszym osobistym problemem, to nie wywołuje emocji. Dlatego referendum jest zrozumiałe dla starszych pokoleń i tych, którzy są pod wpływem państwowej propagandy – uważa politolog.