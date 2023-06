To zupełne wypaczenie nauczania Kościoła, który owszem stoi na stanowisku, że aborcja jest złem, ale ma na celu przede wszystkim maksymalne ograniczenie przypadków jej wykonywania. Kościół uważa, że życie jest święte od poczęcia i dlatego należy je chronić. Czyli zrobić wszystko, by każdemu dziecku dać się szansę narodzić.

Co PiS zrobił by przekonać kobiety by chciały urodzić dzieci?

Rzeczywistość jest taka, że z jednej strony wprowadzono prawo, które w powszechnej opinii paraliżuje lekarzy i sprawia, że wolą nie podejmować działań, którymi może zainteresować się prokuratura, a równocześnie istnieje przyzwolenie na aborcyjne podziemie. Uznanie, przez Kaczyńskiego, że w Warszawie i innych miastach na każdym rogu można dokonać aborcji i nikt tego nie zwalcza jest dowodem niebywałej wprost hipokryzji. I nie ma wiele wspólnego z troską o życie i zdrowie nienarodzonych dzieci.

To jednak nie powinno być zaskoczeniem. Wszak PiS wiele lat temu zaproponował, że zacznie najpierw zmieniać społeczną świadomość w sprawie przerywania ciąży, że będzie dążyć do tego, by kobiety chciały dziecko urodzić a nie dokonać aborcji. Zrobił jednak wiele, by stało się dokładnie odwrotnie. I jest to zaprzeczenie płynącej z nauczania Kościoła troski o świętość życia.

Biorąc pod uwagę, że kwiecień okazał się rekordowy, jeśli idzie o najniższą liczbę urodzeń dzieci w historii, widać, że PiS w obu tych sprawach osiągnął efekt odwrotny od deklarowanego.