Jacek Cieślak: Bardzo zły Krystian Lupa i wszyscy święci

Można zapytać ponownie: co z pracą zespołu artystycznego? Podobno dyrekcja z paryskiego Odeonu poprosiła, by się nie wypowiadał, bo to tylko doleje oliwy do ognia, a celem nie jest dyskusja, lecz zorganizowanie paryskiej premiery bez genewskich techników, by uratować wydarzenie i zainwestowane pieniądze.

Polowanie na Krystiana Lupę

Można odnieść wrażenie, że przeprosiny Lupy najmniejsze wrażenie zrobiły na młodym pokoleniu reżyserek i reżyserów w Polsce, co ma jednak posmak walki z „dziadersami”. Dodam, że na Lupę „polowano” od dawna. Elementem tego polowania jest filmowy dokument „Spróbujmy skoczyć do studni”, w którym pokazano, jak dyskutuje z Piotrem Skibą przez pięć minut, gdzie ma usiąść aktor: po lewej czy prawej stronie łóżka. No po prostu szpital wariatów!

Sam zresztą Lupa mówi, że w czasie prób uruchamia w sobie „wariata”, za którego intuicją podąża. Dla zwolenników nowego teatru, który traktowany jest wyłącznie jako antyprzemocowy projekt społeczny o żadnym wariacie nie może być mowy, musi być miło, na temat, czyli o tolerancji.

Warto podkreślić, że tak pojmowany teatr realizuje również w Polsce bardzo szczytne cele. Nie ma wątpliwości. Problem w tym, że artystycznie nie zawsze jest przynajmniej dobrze, dlatego pokolenie o którym piszę, zakłada, że sama kategoria sztuki i arcydzieła jest już opresyjna, a więc powinna być zakazana. Efektem są podobne do siebie, jeśli chodzi o treść i formę spektakle, które można oglądać w każdym mieście.

Oczywiście to lepsze od przemocy, jednak byłoby dobrze, gdyby Krystian Lupa, kiedy już przeprosił za swoje emocje nie był traktowany jak dyżurna czarownica. Zaś widzowie, żeby mieli szansę poza spektaklami o tolerancji oglądać także to, co nazywało się kiedyś sztuką (przepraszam za opresyjne słowo – tych, którzy czują się urażeni).