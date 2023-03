„Imagine” to artystyczna podróż wybitnego reżysera do świata hipisowskiej rewolucji przełomu lat 60. i 70 XX wieku. Wychodząc od słów piosenki Johna Lennona, zadaje pytanie o żywotność utopii w dzisiejszym świecie, zwłaszcza idei New Age, wizji świata bez wojen, państw, własności i nienawiści - w czasach gdy trwa m. in. agresja na Ukrainę.

Prapremiera odbyła się w kwietniu ubiegłego roku na XXVIII na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.

- Dziękuję dyrektorowi Pawłowi Łysakowi i Zespołom obu Teatrów za tę wielką artystyczną przygodę i wzorcową współpracę. Prapremiera w Łodzi była zwieńczeniem drogi, którą szliśmy razem z Krystianem Lupą na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych - podkreśla dyrektorka łódzkiego Teatru Powszechnego Ewa Pilawska.

Czytaj więcej Teatr Światowa prapremiera „Imagine” Krystiana Lupy 23 kwietnia na finał Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Teatrze Powszechnym w Łodzi odbędzie się prapremiera najnowszego przedstawienia wybitnego reżysera. Patronem festiwalu jest „Rzeczpospolita”.

"Gdyby zapytano mnie o największego reżysera teatralnego tworzącego w Polsce, odpowiedziałabym bez wahania: Krystian Lupa. Każdy jego spektakl zapada w nas głęboko.Nie daje o sobie zapomnieć, uwiera nas, zostaje w głowie i w ciele. Lupa to artysta-wizjoner, którego nie interesują bezpieczne, pozorne opowieści. Zabiera nam poczucie komfortu i stawia fundamentalne pytania. Co zrobiliśmy z tym światem? Co zrobiliśmy ze sobą? Czy potrafimy spojrzeć na siebie w lustro? - to fragment wstępu Ewy Pilawskiej do książki „Krystian Lupa. Artysta. Wizjoner”, której premiera odbędzie się 2 kwietnia na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych.

1 i 2 kwietnia obejrzeć będzie można też „Rodzeństwo” w reżyserii Lupy z Narodowego Starego Teatru w Krakowie.

Festiwal odbywa się pod patronatem „Rzeczpospolitej".

Plastry Kultury to jeden z najważniejszych łódzkich plebiscytów kulturalnych, w którym łodzianie od 2013 roku wybierają zwycięzców w kilku kategoriach (m.in. teatr, literatura, film). Finałowa gala przyznania nagród odbyła się w Domu Literatury w Łodzi.

Teatr Powszechny w Łodzi wielokrotnie odbierał Plastry Kultury w kilku kategoriach - za „Spektakl roku”, „Kultowe miejsce” czy „Wydarzenie teatralne roku”. W tej ostatniej kategorii, po corocznych zwycięstwach, Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych otrzymał Mega Plaster Kultury.