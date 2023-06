Tyle tylko, że to nie zadziałało, i nie będzie działać, ponieważ PiS przespał pewne ważne wydarzenie. Otóż rządzący uważali, że są jedynymi dysponentami narodowych symboli i patriotycznych uczuć. Że to oni mają prawo mówić, kto jest prawdziwym Polakiem, a kto wysługuje się Niemcom. Tyle tylko, że liberalna opozycja postanowiła nie dać się w ten podział patrioci-kosmopolici, czy jak to nazwał jeden z tygodników prawicowych Polacy vs. Unijczycy, wepchnąć.

Czy wyborcy PO potrafią śpiewać hymn?

PO odrobiła lekcję z patriotyzmu. Jej przesłanie brzmi: trzeba odsunąć PiS od władzy właśnie z patriotyzmu, bo – jak powtarza Donald Tusk – obecna ekipa rozkrada i niszczy Polskę. A zatem do wygranej potrzeba nie odwoływania się do jakichś uniwersalnych, kosmopolitycznych haseł, nie miłości do Brukseli czy Berlina, ale właśnie miłości do Polski. Dlatego w piątek nadrobiono wpadkę z marszu 4 czerwca, gdy z powodu kłopotów nagłośnienia, dało się wyciąć fragmenty, z których miało wynikać, że sympatycy opozycji nie potrafią śpiewać hymnu. Tym razem w Poznaniu gromko odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. Hasła głosiły „Tu jest Polska”, zaś – zarówno w Warszawie dwa tygodnie temu, jak i w piątek w Poznaniu – nad głowami powiewało mnóstwo biało-czerwonych flag.

Cały polityczny plan polegający na tym, by pokazać, że tylko obóz PiS ma prawo do polskich barw i hymnu, wziął w łeb.

I to było coś na co PiS był zupełnie nieprzygotowany. Cały polityczny plan polegający na tym, by pokazać, że tylko obóz PiS ma prawo do polskich barw i hymnu, wziął w łeb. No bo jak to, czy sympatycy PO byliby aż tak przebiegli, by z niemieckim akcentem śpiewać polski hymn, by zmylić przeciwnika? Że powiewają biało-czerwonymi flagami z nienawiści a nie miłości do ojczyzny? Zdjęcia i filmiki z pierwszego Marszu w Warszawie i drugiego Marszu w Poznaniu po prostu rozbiły tę narrację. I dlatego szef sztabu partii rządzącej, która tę narrację promowała, Tomasz Poręba, słusznie uznał, że czas się spakować.

Co łączy marsze Platformy w Polsce i opozycji w Izraelu?

Mi to zaś przypomniało scenę sprzed kilku dni, gdy w Tel Awiwie przysłuchiwałem się na konferencji dyskusji o bieżących wydarzeniach w Izraelu. Od pół roku, co sobota, dziesiątki tysięcy Izraelczyków wychodzą na ulice by protestować przeciwko przejęciu wymiaru sprawiedliwości przez popierany przez skrajną prawicę rząd Beniamina Netanjahu.