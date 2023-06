Marek Migalski: Marsz 4 czerwca. Punkt zwrotny przed jesiennymi wyborami

Marsz 4 czerwca może doprowadzić do stałego wzrostu poparcia PO

A druga teza, ta o tym, że pół miliona demonstrantów może mieć także polityczne skutki i być przyczyną zmiany nastrojów społecznych? Wydaje się to prawie oczywiste – po to zresztą władze PO zdecydowały się na tę inicjatywę. Ludzie się policzyli, zobaczyli swoją siłę, uwierzyli w zwycięstwo. To ostatnie jest kluczowe w polityce. Pisałem już o tym wielokrotnie, więc w skrócie – mamy ewolucyjnie wbudowany mechanizm przyłączania się do silniejszego. W przeszłości było to opłacalne – tak na afrykańskiej sawannie, jak i w czasach bardziej współczesnych. W polityce przejawia się to tym, że wyborcy chętnie głosują na tych, którzy w sondażach wskazywani są jako potencjalni zwycięzcy oraz – co jest drugą stroną tego zjawiska – nie głosują na tych, którzy w tych sondażach mogą spadać poniżej progów wyborczych.

Czytaj więcej Polityka Michał Szułdrzyński: Przed opozycją teraz zadanie najtrudniejsze Marsz dał PO wiarę w zwycięstwo. Ale to do wygranej za mało, jeśli Platforma, Lewica i Trzecia Droga nie ułożą relacji ze sobą na nowo.

Jeśli tak, to niedzielny marsz może mieć dwie podstawowe implikacje – po pierwsze, stały wzrost poparcia dla PO/KO i spadek notowań PiS (którego wyborcy mogą nie chcieć stawiać na przegranych) oraz, po drugie, przepływ elektoratu opozycyjnego z Trzeciej Drogi i Lewicy do ugrupowania Donalda Tuska.

Jak łatwo zauważyć, pierwszy efekt może być dla władzy fatalny, ale drugi już niekoniecznie. Chyba nie trzeba wyjaśniać tego pierwszego zjawiska, natomiast w odniesieniu do drugiego warto napisać, że jeśli rzeczywiście nastąpiłby poważny transfer elektoratu od sojuszu PL2050 i PSL do KO, to widmo spadnięcia pod próg 8% mogłoby zajrzeć w oczy Szymonowi Hołowni i Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ( w mniejszym stopniu odnosi się to do Lewicy). To z kolei może skutkować albo walką do końca i „straceniem” tych 6-7% opozycyjnych głosów, albo rozpoczęciem rozmów o jednej liście PO/PL2050/PSL. Pierwszy scenariusz byłby katastrofą dla antypisu (szczególnie jeśli KO nie udałoby się prześcignąć w sondażach PiS), drugi natomiast oznaczałby wyraźne zwycięstwo opozycji.

Oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć jaki będzie ostateczny efekt sondażowy niedzielnego marszu (a tym bardziej reakcji poszczególnych liderów partii opozycyjnych), ale jedno wydaje się pewne – będzie miał on istotne znaczenie dla ostatecznego wyniku jesiennej elekcji parlamentarnej i być może w przyszłych podręcznikach politologii i marketingu politycznego przejdzie do historii jako typowy przykład (przepraszam za anglicyzmy) game-changera lub co najmniej turning point (czyli zjawiska zmieniającego reguły gry lub puntu zwrotnego).