Jeśli w istocie Braun jest człowiekiem rozumnym i inteligentnym (nie znam osobiście, więc nie mogę tego jednoznacznie potwierdzić, a inteligentnych durniów jest na świecie niemało), to zapewne musi go osobiście uwierać, że właśnie w ten sposób trafia do podręczników. Świat nie zapamiętuje jego mądrości, tylko złorzeczenie.

Mało kto za kilka tygodni wspomni do czego się odnosił w swoim sejmowym wystąpieniu, bo zapamiętane zostanie owo feralne: będziesz pan wisiał! Groźba? Ostrzeżenie? Pewnie ani jedno, ani drugie. Raczej konkluzja rozumowanie pana Brauna, który naprawdę uważa, że za „zbrodnie” lockdownu ich sprawcy powinni ponieść najcięższe kary. Zatem to nie groźba, nie ostrzeżenie, nie przepowiednia, tylko szczerość. Oraz myślowy radykalizm. I to jest najgroźniejsze, bo – jak uczy historia – naprawdę groźni w polityce nie są prostacy, a radykalizujący się intelektualiści. Świadomi wagi słów i umiejętności ich stosowania. W poszukiwaniu skuteczności w polityce najpierw krzyczą o wieszaniu, a potem przystępują do praktycznej realizacji swoich obietnic.

Nie będę wskazywał analogii, by nie stygmatyzować posła Brauna, ale podam jeden przykład, niedawno zmarłego Abimaela Guzmána, lidera Świetlistego Szlaku, któremu tytuł profesora filozofii i status wykładowcy akademickiego nie przeszkodziły wziąć do ręki kałasznikowa i pójść z przesłaniem rewolucji do dżungli. Ofiarami były dziesiątki tysięcy niewinnych zwykle ludzi. Wybitność umysłu, jak widać nie chroni przed fałszem moralnym ani fatalnymi wyborami.

Jakie będą dalsze losy Grzegorza Brauna? Nie sądzę, że poszedł ścieżką towarzysza Gonzalo. Pewniejsze, że po ukaraniu przez prezydium Sejmu dalej będzie się radykalizował, co przysporzy mu rozgłosu, ale nie będzie skutkowało szerszym wsparciem dla jego partii i idei. A Konfederacja, milcząc w sprawie Brauna popełni błąd większości ruchów radykalnych, które żerują na politycznych niszach. Może i kilka tysięcy ludzi będzie biła brawo, ale prawdziwa większość od formacji kolegów i sympatyków Brauna na długo, jeśli nie na zawsze się odsunie. Ot, cena kilku słów…