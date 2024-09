Z jakich przyczyn jeże trafiają do ośrodka takiego jak w Kłodzku? Agnieszka Kamińska-Włodarczyk, która pomaga tym ssakom od 11 lat, podaje kilka powodów: zimą pomocy potrzebują zwierzęta wybudzone z hibernacji (najczęściej z winy człowieka, czego przykładem może być puszczanie psów bez kontroli), późną wiosną i wczesnym latem – sieroty (poszukująca dzień i noc pokarmu matka często ginie pod kołami samochodu), w kolejnych miesiącach to ofiary np. koszenia. Pomoc otrzymuje promil zwierząt. O szansach jeży na przeżycie decydują ludzie: pani Agnieszka podaje przykład rolnika, który bardzo dobrze wiedział, że w jego gospodarstwie są małe jeże i kiedy zobaczył na drodze ich martwą matkę, zadał sobie trud by przywieźć je do Dzikiej Lekcji.

Jak czują się jeże z Kłodzka? – To dzikie zwierzęta, dla których taka podróż jest stresująca. Kiedy do mnie przyjechały, dałam im potrzebny spokój. Następnie każdy znalazł się w swojej klatce. Musiałam je obserwować, by wiedzieć, które kichają i kaszlą, czy są głodne, jak wyglądają ich odchody. Zdrowe są już w boksach na zewnątrz – kiedy rozmawiamy, pani Agnieszka przygotowuje słabsze zwierzęta do wizyty u weterynarza: czekają w transporterach, intensywnie je obwąchując, bo jednak najchętniej by wyszły.

Agnieszka Kamińska-Włodarczyk podkreśla, że bez zaangażowania innych osób nie udałoby się pomóc jeżom z Kłodzka. Sama marzy o powiększeniu swojego ośrodka o kolejne boksy. Pieniądze na działalność zdobywa organizując pchle targi. Stara się edukować i docierać z wiedzą o jeżach do dzieci.

Trwa zbiórka na Ośrodek Rehabilitacji Jeży "Jerzy dla Jeży” w Kłodzku

Do Kłodzka Jerzy Gara wrócił w poniedziałek. – Jestem w szoku. Widok jest trudny do opisania. Klatki, szafki na leki, regały na karmę są w błocie, a podłogi do zerwania. Nic się nie uratowało. Nie wiem jeszcze,w jakim stanie są inkubatory i pozostały sprzęt z lecznicy, który wraz ze współpracującą z Ośrodkiem lekarz weterynarii i jej mężem próbowaliśmy zabezpieczyć, bo nie mogę wejść na strych - powiedział.