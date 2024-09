O godzinie 2 w nocy do Kłodzka, miasta w województwie dolnośląskim, dotarła pierwsza fala powodziowa. Poziom Nysy Kłodzkiej w mieście miał ok. południa znacznie przekroczyć ten notowany w czasie tzw. powodzi tysiąclecia. Władze ostrzegają, że do miasta zbliża się kolejna fala.