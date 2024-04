List do premiera. Sztuczna inteligencja kontra twórcy, dziennikarze i wydawcy

Jak chronić się przed sztuczną inteligencją? Ochrona utworów przed AI

Warto na koniec przypomnieć, że już w tym momencie istnieją sposoby na ochronę przed zapędami generatywnej sztucznej inteligencji. Na łamach Rzeczpospolitej pisaliśmy już m. in. o koncernach, które blokują działanie sztucznej inteligencji w swoich portalach internetowych. Korzystają one z zawartego w prawie unijnym (oraz planowanej na ten moment nowelizacji polskiego prawa autorskiego) tzw. modelu opt-out, pozwalającego osobie uprawnionej z tytułu praw autorskich do wyłączenia możliwości korzystania przez algorytm AI z jej utworów.

Ze wskazanego modelu korzystać mogą także sami autorzy. Wydawca, jako osoba co do zasady uprawniona do wszystkich treści w portalu, może w całości zabronić algorytmom wstępu na swoje łamy. Autor zaś może z powodzeniem stawiać bariery, zabraniające sztucznej inteligencji korzystania z jego tekstów.