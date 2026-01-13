Z tego artykułu dowiesz się: Jakie efekty deflacji zanotowała sieć handlowa Biedronka pod koniec 2025 roku?

W jaki sposób wzrost aktywności promocyjnej wpłynął na wyniki sprzedażowe sieci Biedronka?

Jak Biedronka rozszerzyła swoją sieć sklepów i działalność e-commerce w 2025 roku?

Jakie sukcesy osiągnęła sieć drogerii Hebe będąca częścią grupy Jeronimo Martins w 2025 roku?

W ogłoszonych przez grupę Jeronimo Martins wstępnych wynikach finansowych za 2025 r. czytamy, że w przypadku jej największej sieci, czyli Biedronki, sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 5,9 proc., a tzw. porównywalna w ujęciu LFL (bez uwzględniania otwartych w tym okresie nowych sklepów) na poziomie 1,9 proc. Sprzedaż w euro osiągnęła 25,3 mld, co stanowi wzrost o 7,5 proc. w porównaniu z 2024 r., co dodatkowo wzmocniło udział w rynku.

Ceny zaczęły spadać?

Biedronka podaje w komunikacie, że w ostatnim kwartale roku sieć odnotowała niewielką deflację w swoim koszyku, głównie ze względu na znaczną ekspozycję na kategorie, w których ceny rynkowe uległy ograniczeniu. To także efekt wzmożonej aktywności promocyjnej, co przyczyniło się do znacznego wzrostu wolumenu, który przyczynił się do dobrych wyników w tym kwartale.

Ogółem w IV kwartale sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 6,1 proc., a w ujęciu LFL urosła o 2,4 proc. Sprzedaż w euro osiągnęła 6,6 mld, co stanowi wzrost o 7,9 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2024 r. Biedronka zrealizowała plan ekspansji zgodnie z planem, otwierając 181 nowych sklepów w ciągu roku, a sieć urosła o 152 nowe sklepy netto. Dodatkowo zmodernizowanych zostało 200 placówek. Ultraszybka dostawa e-commerce (Q-commerce), działająca pod marką Biek, zakończyła rok z 28 mikrocentrami logistycznymi, z których pięć zostało otworzonych w 2025 r. Sieć weszła też na rynek słowacki.