W 2024 roku Biedronka prowadziła wojnę handlową z konkurencją
W ogłoszonych przez grupę Jeronimo Martins wstępnych wynikach finansowych za 2025 r. czytamy, że w przypadku jej największej sieci, czyli Biedronki, sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 5,9 proc., a tzw. porównywalna w ujęciu LFL (bez uwzględniania otwartych w tym okresie nowych sklepów) na poziomie 1,9 proc. Sprzedaż w euro osiągnęła 25,3 mld, co stanowi wzrost o 7,5 proc. w porównaniu z 2024 r., co dodatkowo wzmocniło udział w rynku.
Biedronka podaje w komunikacie, że w ostatnim kwartale roku sieć odnotowała niewielką deflację w swoim koszyku, głównie ze względu na znaczną ekspozycję na kategorie, w których ceny rynkowe uległy ograniczeniu. To także efekt wzmożonej aktywności promocyjnej, co przyczyniło się do znacznego wzrostu wolumenu, który przyczynił się do dobrych wyników w tym kwartale.
Ogółem w IV kwartale sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 6,1 proc., a w ujęciu LFL urosła o 2,4 proc. Sprzedaż w euro osiągnęła 6,6 mld, co stanowi wzrost o 7,9 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2024 r. Biedronka zrealizowała plan ekspansji zgodnie z planem, otwierając 181 nowych sklepów w ciągu roku, a sieć urosła o 152 nowe sklepy netto. Dodatkowo zmodernizowanych zostało 200 placówek. Ultraszybka dostawa e-commerce (Q-commerce), działająca pod marką Biek, zakończyła rok z 28 mikrocentrami logistycznymi, z których pięć zostało otworzonych w 2025 r. Sieć weszła też na rynek słowacki.
Jeśli chodzi o polskie wyniki, to również należąca do grupy sieć drogerii Hebe osiągnęła wzrost sprzedaży o 5,7 proc. (w walucie lokalnej), przy LFL na poziomie 1 proc. Sprzedaż w euro osiągnęła 626 mln, czyli o 7,4 proc. więcej niż w 2024 r. Hebe otworzyło 16 sklepów na rynku polskim (11 nowych sklepów netto), a także dwa sklepy w Czechach.
Portugalska grupa Jeronimo Martins podaje również w komunikacie, że przewidując ostrożne zachowania konsumentów na wszystkich rynkach, na których działa, rozpoczęła 2025 r. z wyraźnym naciskiem na konkurencyjność cenową. Jednocześnie inwestowała w innowacje asortymentowe i ciągłe modernizowanie sieci sklepów. W rezultacie wzrosły jej udziały rynkowe, a sprzedaż grupy osiągnęła ok. 36 mld euro, o 7,6 proc. więcej niż w 2024 r., przy LFL na poziomie 2,5 proc.
W Polsce inflacja cen żywności wyniosła średnio 4,7 proc. w skali roku (2,8 proc. w IV kw.), z tendencją spadkową obserwowaną od września, co spowodowało spadek wskaźnika cen do 2,4 proc. w grudniu.
Konsumpcja żywności utrzymywała się na umiarkowanym poziomie przez cały 2025 r., a rodziny koncentrowały się na niskich cenach i możliwościach oszczędzania, podczas gdy konkurencja nadal była silna i sprzyjała promocjom. W roku, w którym Biedronka obchodziła 30-lecie istnienia, utrzymała silną dynamikę handlową i pozycję lidera cenowego, jednocześnie pracując nad rozwojem swojego asortymentu i rozbudową sieci sklepów.
– Konsumenci zareagowali pozytywnie, a my odnotowaliśmy solidne wyniki sprzedaży, a wszystkie marki Grupy odnotowały wzrost wolumenu. Jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę, w 2025 r. rozwijaliśmy się w szybkim tempie, otwierając ponad jeden sklep dziennie, co daje łącznie 448 nowych punktów sprzedaży, i modernizując 282 lokalizacje – wyjaśnia w komunikacie Pedro Soares dos Santos, prezes Jeronimo Martins. – W ramach ambitnego planu inwestycyjnego realizowanego w ciągu roku, chciałbym podkreślić rozwój międzynarodowy Biedronki wraz z wejściem na Słowację, gdzie otworzyliśmy 15 sklepów i centrum dystrybucyjne – dodaje.
