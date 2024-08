Terminale szukają klientów

Niskie obroty w portach sprawiają, że brokerzy zauważają już większą gotowość terminali do obniżania cen za przeładunki zboża, obecnie opłaty wynoszą 35–40 zł za przeładowaną tonę.

Zmiany widać na razie głównie w portach, bo eskalowały w wakacje – dane z GUS jeszcze na to nie wskazują. Wolumen eksportu za pierwszych pięć miesięcy 2024 roku jest niższy niż w podobnym okresie w zeszłym roku jedynie o 7 proc., czyli nie widać w tych danych jeszcze 65-proc. spadku obrotu z lipca w portach. Spowolnił przede wszystkim wywóz kukurydzy – od stycznia do maja wyjechało jej o jedną trzecią mniej niż przed rokiem, czyli nieco ponad 1,5 mln ton.

Sezon taki, jak ten zakończony z końcem czerwca, zapewne szybko się nie powtórzy. Z Polski wyjechało wtedy 12 mln ton ziarna, z czego 8,4 mln ton – portami, dlatego tak ważne są sygnały płynące z tych lokalizacji. Dwie trzecie zboża płynącego przez porty to pszenica. Wynika to głównie z kierunków eksportu. – Polska pszenica trafia głównie do Niemiec, ale również na rynki afrykańskie. Tymczasem kukurydza eksportowana jest w większości do krajów Europy Zachodniej: Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii. Dlatego najczęściej przewożona jest koleją lub transportem kołowym, a jej udział w eksporcie zbóż drogą morską stanowił w zeszłym sezonie ok. 28 proc. – mówi Weronika Szymańska, analityk sektora agro w BNP Paribas.

Zauważa, że w nowym sezonie spodziewany jest spadek ilości zboża wysyłanego za granicę, głównie z uwagi na niższe o 4 proc. prognozy krajowej produkcji, która ma według GUS wynieść ok 25,6 mln t. Nie powtórzył się też kryzys z zapasami, które w ubiegłym roku były szacowane przez niektórych nawet na 9 mln t, w tym roku na koniec sezonu wyniosły 3–4 mln t zbóż.