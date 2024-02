Zakaz handlu w niedzielę do zniesienia? Polityczna decyzja już zapadła

Dlatego też można zrozumieć ostrożne podejście handlu do zapowiedzi zmian. Otwieranie sklepów w niedzielę nadal zdecydowanie popierają centra handlowe czy gastronomia, ale inne sektory są już dużo bardziej sceptyczne. Na łamach „Rzeczpospolitej” mówił o tym choćby prezes sieci Rossmann Marcin Grabara. - Nie cieszymy się z niedziel, otwarcie powiem, my do nich dokładamy. Nie robimy wtedy biznesu, nikt też nie chce pracować w niedzielę, bez względu na to, czy mu się płaci podwójnie, czy nie – dodaje.

Czytaj więcej Handel Niedziele handlowe 2024. Kiedy sklepy będą otwarte? Oto lista dat Zakaz handlu w niedziele obowiązywał będzie już szósty rok, mimo zapowiedzi, że nowy rząd zlikwiduje te przepisy. Kiedy w 2024 roku wypadają niedziele handlowe? Kiedy będzie można zrobić zakupy? Które niedziele będą niehandlowe? Przygotowaliśmy pełny kalendarz handlowych i niehandlowych niedziel i pozostałych dni wolnych od pracy w sklepach w 2024 r.