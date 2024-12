Pierwsze ludzkie serce wydrukowane w technologii biodruku 3D otwiera nową erę długowieczności

2025 to rok bezprecedensowego przełomu naukowego, czyli wydrukowania przez badaczy w pełni funkcjonalnego ludzkiego serca za pomocą zaawansowanej technologii biodruku 3D. „Za pomocą tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości naukowcy tworzą skomplikowany model cyfrowy, który rejestruje każdy najmniejszy szczegół złożonej struktury serca. Model ten służy jako podstawa dla najnowocześniejszej biodrukarki 3D, która wytwarza warstwy ludzkich komórek macierzystych i biodegradowalnych materiałów rusztowaniowych, by skonstruować serce z niezwykłą precyzją.”

Potencjalny wpływ na rynek: sukces organów wytworzonych za pomocą biodruku zwiększa oczekiwania w stosunku do biotechnologii i sektora druku 3D. Większość firm w tej branży to jeszcze start-upy, lecz można zaobserwować wysyp ofert publicznych w tej dziedzinie. Patrząc z ogólnej perspektywy, ten gwałtowny przyrost innowacji i inwestycji może przekształcić branżę opieki zdrowotnej, prowadząc do lepszych rezultatów w leczeniu pacjentów i znaczącego wzrostu gospodarczego.

Boom na samochody elektryczne powoduje koniec OPEC-u

W 2025 roku pojawiają się wyraźne sygnały dotyczące przyszłego popytu na ropę związane ze wzrostem produkcji i adopcji pojazdów elektrycznych. Biorąc pod uwagę, że z dwóch trzecich ropy naftowej powstaje benzyna lub olej napędowy do samochodów osobowych i ciężarowych, OPEC traci na znaczeniu, a limity w produkcji na poziomie wielu milionów baryłek dziennie stają się nieadekwatne. „W sytuacji gdy niektórzy członkowie omijają limity produkcyjne, by uzyskać jak największy dochód oraz gdy popyt eksportowy spada, większość członków szybko zdaje sobie sprawę, że gra się skończyła. W wyniku kłótni i wewnętrznych walk kluczowi członkowie odchodzą. To sprawia, że OPEC przechodzi do historii. Byli członkowie maksymalizują produkcję, by zapewnić sobie udział w rynku, co powoduje duży spadek cen ropy”.

Skutki dla rynków: spadek cen ropy naftowej, boom na linie lotnicze, producentów chemikaliów, farb i opon, firmy spedycyjne i logistyczne. Rynek jednak szybko odnajduje równowagę, a ceny ropy stabilizują się, ponieważ dostawcy mający wyższe koszty, zwłaszcza w Ameryce Północnej, zamykają drogą produkcję ropy łupkowej. Japońscy producenci samochodów desperacko gonią innych graczy na rynku pojazdów elektrycznych.

USA nakładają podatki na centra danych AI, gdy ceny energii szaleją

W 2025 roku w USA ceny energii elektrycznej w niektórych gęsto zaludnionych rejonach idą mocno w górę, ponieważ największe firmy technologiczne walczą o zabezpieczenie dostaw prądu dla swoich cennych centrów danych związanych ze sztuczną inteligencją. „Budzi to powszechne oburzenie ze względu na gwałtowny wzrost rachunków za media w gospodarstwach domowych. Problem pogarszają ogromne skoki cen energii zużywanej w domach w okresach szczytowego obciążenia wieczorami. W odpowiedzi, wielu lokalnych przedstawicieli władz zaczyna chronić swoich wyborców, poprzez nałożenie wysokich podatków, a nawet grzywien na największe centra danych, by subwencjonować niższe ceny energii dla gospodarstw domowych.”

Może prowadzić to do ogromnego boomu na inwestycje amerykańskie w infrastrukturę energetyczną. Firmy typu Fluor zyskują na sile po podpisaniu nowych ogromnych kontraktów. Przyśpieszenie produkcji Megapacku przez Teslę przyciąga coraz większą uwagę. Długoterminowe ceny gazu ziemnego w USA ulegają podwojeniu, co znacząco przyczynia się do przewidywanej wyższej inflacji w przyszłości.