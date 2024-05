Trzy filary rozwoju Polski – to oś sobotniego przemówienia lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Lider Polski 2050 w zapowiadanym od kilku dni przemówieniu „w stylu konferencji TEDx” szkicował wizję rozwoju kraju za 10 lat. I łączył swoje postulaty z najbliższymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Hołownia popiera CPK, ale i walkę z wykluczeniem transportowym

Jednym z filarów rozwoju Polski zdaniem Szymona Hołowni jest „dokończenie transformacji transportowej”. – Byłem bardzo sceptyczny wobec budowy CPK ze względu na wysokie koszty społeczne projektu. Zmieniłem zdanie, bo Polska jest ostatnim dużym krajem Unii bez towarowego i pasażerskiego hubu lotniczego i wydaje się, że da się ten projekt prowadzić bez niszczenia życia ludziom. Budowa 10. największego lotniska w UE nie jest megalomańskim projektem dla 6. największej gospodarki w Unii. Nie należy niszczyć ludziom życia – powtórzę. Do końca dekady musimy zbudować to lotnisko i szybką kolej między Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem, czyli tzw. Igrek – powiedział Hołownia.

W swoim wystąpieniu w warstwie dotyczącej transportu Hołownia mówił też o walce z wykluczeniem transportowym. - Rozwój infrastruktury to nie mogą być tylko szybkie pociągi między metropoliami. Mówiłem już o pociągach w małych miastach. Rozwojowy cel na miarę polskich potrzeb i ambicji to Polska 100-minutowa. Dojazd z każdego miasta województwa do regionalnej stolicy transportem publicznym w max. 100 minut. To naprawdę jest dziś w naszym zasięgu – zapowiedział lider Polski 2050.

Nie dla Kredytu „Na start”

„Rzeczpospolita” w tym tygodniu informowała już, że losy projektu „Kredyt 0 proc” stoją pod bardzo dużym znakiem zapytania. Sprzeciwia się mu Lewica, decyzję po konsultacjach społecznych ma podjąć nowy minister rozwoju, Krzysztof Paszyk z PSL. W sobotę Szymon Hołownia zapowiedział, że Polska 2050 nie poprze tego rozwiązania. - Dziś 80 proc. nowych mieszkań powstaje w 20 proc. gmin. Musimy to zmienić. Nigdy więcej programów typu Bezpieczny Kredyt 2 proc., który wzbogacił deweloperów w metropoliach i doprowadził do wzrostu cen w całej Polsce. To oznacza także sprzeciw dla Kredytu ) 0 proc. Polska 2050 nie poprze tego pomysłu. Zagłosujemy za to za wsparciem społecznego budownictwa mieszkaniowego – powiedział omawiając jeden z filarów rozwoju, czyli „Policentryczny rozwój Polski”.