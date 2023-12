Szynkowski vel Sęk: Trzeba do końca walczyć, by Polska nie wpadła w ręce Tuska

Do końca, jeśli sprawa nie jest przesądzona w głosowaniu, trzeba walczyć o to, by Polska nie wpadła w ręce Donalda Tuska i jego kolegów, bo to jest niesłychanie groźne - powiedział w rozmowie z Radiem ZET szef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski vel Sęk.