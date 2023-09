Partie walczą o wyborców na programy gospodarcze

– Za mało tu rozwiązań adresowanych do przedsiębiorców. To trochę rozczarowujące, zwłaszcza że PiS twierdzi, że ułatwia prowadzenie biznesu. Były odwołania premiera do Polskiego Ładu, ale nad tym trzeba spuścić zasłonę milczenia, bo firmom przyniósł on głównie komplikacje i problemy – mówi Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.

Także on krytykuje pomysł wprowadzenia emerytur stażowych. – I tak mamy w Polsce najniższy wiek emerytalny, a tu wprowadzamy dodatkową furtkę, która umożliwi rzeszy ludzi wcześniejsze zejście z rynku pracy – zauważa szef Związku Pracodawców BCC. – Niech rząd powie, kto sfinansuje emerytury, bo mamy odwróconą piramidę demograficzną, dramatyczny odpływ pracowników na emerytury, po raz pierwszy od wielu dekad znacząco więcej ludzi z tego rynku wychodzi, niż nań wchodzi, i te nożyce będą się rozwierać. Emerytury stażowe są więc propozycją z kategorii po nas choćby potop – dodaje.

– Zaskakuje przemilczenie w propozycjach PiS środków z KPO – zauważa Mariusz Zielonka.

Platforma Obywatelska

– Szybkie sięgnięcie po unijne pieniądze z KPO jest w programie PO. To dobrze, od dawna apelujemy o ich uruchomienie, bo po prostu są bardzo potrzebne gospodarce. Każdemu ugrupowaniu powinno na nich zależeć – mówi Łukasz Bernatowicz.

– Te pieniądze dałyby gospodarce silny impuls prorozwojowy. Inne kraje już z nich korzystają. Niezależnie od wyniku wyborów należy szybko po nie sięgnąć. To jedno z najistotniejszych zadań – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Pracodawców cieszy zapowiedź przywrócenia handlu w niedziele. – Od dawna mówimy, że nie ma żadnych argumentów za tym, by handlu w niedziele zakazywać – mówi szef Związku Pracodawców BCC. – Postulujemy tu zmiany w kodeksie pracy, które powodowałyby, że w niedziele pracowałoby się dobrowolnie, za wyższe wynagrodzenie i dodatkowy dzień wolny w tygodniu – dodaje.