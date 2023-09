Propozycje gospodarcze KO: zniesienie zakazu handlu, wyższa kwota wolna

Donald Tusk ogłosił w sobotę, 9 września, w Tarnowie program KO w ramach trwającej kampanii wyborczej. Jak zapowiedział, jest to „100 konkretów na pierwsze 100 dni władzy”, które sprawią, że „będzie lepiej w każdym polskim domu”. Szczegółowy program KO opublikowała na swojej stronie internetowej.

Wśród postulatów znalazło się wiele propozycji gospodarczych, w tym zniesienie zakazu handlu w niedzielę, przy czym każdy pracownik ma mieć zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.

Donald Tusk ogłasza program KO. "Polki odzyskają swoją godność" Podziękowałem Morawieckiemu za funkcję doradcy w Radzie Gospodarczej, kiedy zorientowałem się, że nie jest mu łatwo rozróżnić, co jest własnym interesem, a co interesem państwowym - mówił na konwencji KO w Tarnowie Donald Tusk.

KO obiecuje także podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów. Osoby zarabiające do 6 tys. zł brutto i pobierające emeryturę do 5 tys. zł brutto będą zwolnione z podatku dochodowego, a przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT). Wprowadzony ma zostać też „Urlop dla przedsiębiorców” – jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej.